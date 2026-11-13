Galatasaray Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu'nun istifasını duyurdu

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İstanbul
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu görevlerinden istifa ettiğini açıklamışlardı.
Kulüp her iki istifayı da duyurarak işleme koydu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde de bulunulan Metin Öztürk için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Sayın Metin Öztürk, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."
Metin Öztürk'le birlikte istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu hakkındaki gelişme de kulüp tarafından açıklandı.
Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."