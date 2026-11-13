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Spor
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:49

Galatasaray Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu'nun istifasını duyurdu

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun istifa kararları, kulüp tarafından duyuruldu.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Galatasaray Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu'nun istifasını duyurdu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 18:42
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 18:49

İkinci Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu görevlerinden istifa ettiğini açıklamışlardı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu'nun istifasını duyurdu

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiklerini duyurarak istifaları işleme koydu.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu görevlerinden istifa etti.
Kulüp, her iki istifayı da duyurarak işleme koydu ve Metin Öztürk için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.
Kulüp tarafından yapılan açıklamalarda, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'ya görev süreleri boyunca kulübe vermiş oldukları emek ve katkılardan dolayı teşekkür edildi.
İstifa eden Abdullah Kavukcu, Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Sportif A.Ş. Başkan Vekili görevinde bulunuyordu.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

Kulüp her iki istifayı da duyurarak işleme koydu. 'na (KAP) bildirimde de bulunulan Metin Öztürk için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Sayın Metin Öztürk, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." 

ABDULLAH KAVUKCU'NUN İSTİFASI İÇİN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Metin Öztürk'le birlikte istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu hakkındaki gelişme de kulüp tarafından açıklandı.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz." 

 

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#Metin Öztürk
#Abdullah Kavukçu
#Kamuyu Aydınlatma Platformu
#Sportif Aş
#Spor
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