Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu görevlerinden istifa ettiğini açıklamışlardı.

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HABERİN ÖZETİ Galatasaray Metin Öztürk ile Abdullah Kavukcu'nun istifasını duyurdu Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu'nun görevlerinden istifa ettiklerini duyurarak istifaları işleme koydu. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukcu görevlerinden istifa etti. Kulüp, her iki istifayı da duyurarak işleme koydu ve Metin Öztürk için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu. Kulüp tarafından yapılan açıklamalarda, Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu'ya görev süreleri boyunca kulübe vermiş oldukları emek ve katkılardan dolayı teşekkür edildi. İstifa eden Abdullah Kavukcu, Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Sportif A.Ş. Başkan Vekili görevinde bulunuyordu.

Kulüp her iki istifayı da duyurarak işleme koydu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde de bulunulan Metin Öztürk için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Sayın Metin Öztürk, görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."

ABDULLAH KAVUKCU'NUN İSTİFASI İÇİN DE AÇIKLAMA YAPILDI

Metin Öztürk'le birlikte istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu hakkındaki gelişme de kulüp tarafından açıklandı.

Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Abdullah Kavukcu görevinden istifa etmiştir. Kendisine görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz."