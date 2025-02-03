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Galatasaray Michy Batshuayi ile yollarını ayırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
03 Şubat 2025 23:33 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 23:38
Galatasaray Michy Batshuayi ile yollarını ayırdı!

Galatasaray'ın sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den renklerine kattığı Michy Batshuayi, takımdan ayrıldı. Belçikalı golcünün Frankfurt'a imza atması bekleniyor.

Galatasaray, ocak ayı transferi döneminde forvet hattına Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata transferlerinden sonra bölgede oyuncu fazlalığından dolayı sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Belçikalı golcü futbolcu Michy Batshuayi ile yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı ekip ayrılığı TFF'ye bildirdi.

Edinilen bilgiye göre Batshuayi, kariyerine Bundesliga takımı Frankfurt'ta devam edecek.

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SEZON KARNESİ

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yedeği olan Batshuayi sarı-kırmızılı forma altında 30 maçta şans bulurken 7 gol atıp 2 asist üretti. Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından takıma katılan Victor Osimhen'in yedeği konumuna düşen Batshuayi, ara transfer döneminde takıma Morata'nın katılmasıyla birlikte gözden tamamen düşmüştü.

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Kaynak: tgrthaber.com

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