Galatasaray, sahasında Juventus'u konuk ediyor! İşte maç öncesi muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 16 play-off turu maçları oynanacak. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu ilk maçında bugün saat 20.45'te İstanbul'da İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie'nin düdük çalacağı zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Galatasaray, bu sezon doğrudan lig aşamasına katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamamıştı. İlk maçında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci haftada konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar sonrasında iç sahada Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına 1-0 yenilenerek 3 maçlık galibiyet serisi sonlandı. Altıncı maçında Fransa temsilcisi Monaco'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, 7. haftada da konuk ettiği İspanya ekibi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Son maçında İngiliz devi Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Organizasyonun lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamlayan Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya'nın Juventus ekibiyle eşleşti.

Juventus ise sezonun ilk maçında konuk ettiği Almanya ekibi Borussia Dortmund ile 4-4, ikinci karşılaşmada da İspanya temsilcisi Villarreal ile dış sahada 2-2 berabere kaldı. Üçüncü maçta İspanyol devi Real Madrid'e deplasmanda 1-0 yenilen Juventus, dördüncü haftada da konuk olduğu Portekiz ekibi Sporting'in sahasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İlk 4 haftada galibiyet alamayan Juventus, ilk 3 puanını Norveç ekibi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenerek aldı. Sonrasında sırasıyla konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Pafos'u ve Portekiz ekibi Benfica'yı 2-0 yenen Juventus, son haftada da Fransa'dan Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

İtalya temsilcisi, "Devler Ligi"nde yaşadığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle lig aşamasını 13 puanla 13. sırada tamamladı.

GALATASARAY'DAKİ SON GELİŞMELER

Galatasaray'da bugün oynanacak maç öncesi 4 eksik bulunuyor.

Sarı kart cezası bulunan Gabonlu Mario Lemina, eski takımı Juventus karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği maçta oynayamayacak.

Galatasaray'da iki futbolcu ve teknik direktör Okan Buruk ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Senegalli Ismail Jakobs ile Kolombiyalı Davinson Sanchez, bugün sarı kart görmeleri halinde Juventus maçının rövanşında forma giyemeyecek.

JUVENTUS'TAKİ SON GELİŞMELER

İtalya ekibinde Galatasaray maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor. Juventus'ta sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm, bugün forma giyemeyecek.

Ayrıca yaşadığı sakatlık nedeniyle Inter maçı kadrosunda yer alamayan Khephren Thuram'ın durumu da müsabaka saatinde belli olacak.

Juventus, Serie A'nın 25. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu Inter'e 3-2 kaybetti. Karşılaşmayı 90. dakikada Piotr Zielinski'nin attığı golle kaybeden Juventus, Galatasaray maçı öncesinde ligde önemli bir mağlubiyet yaşadı. Juventus, Serie A'da 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Detay Bilgi Organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi Aşama Son 16 Play-Off Turu (İlk Maç) Tarih / Saat Bugün - 20:45 Stadyum RAMS Park (İstanbul) Yayın Kanalı TRT 1 (Şifresiz)

GALATASARAY GOLCÜ KİMLİĞİYLE ÖN PLANDA

Galatasaray, iç sahada çıktığı son 8 maçta mağlubiyet görmedi. Son olarak "Devler Ligi"nin 5. haftasında konuk ettiği Union Saint-Gilloise'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında sahasında 5 Trendyol Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıktı. "Cimbom", bu maçlarda 6 galibiyet ile 2 beraberlik yaşadı.

Öte yandan Galatasaray, kazandığı son 4 resmi maçın hepsinde 3'ten fazla gol kaydetti. Söz konusu dönemde ilk olarak 1 Şubat tarihinde Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında sırasıyla İstanbulspor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 3-0 ve ikas Eyüpspor'u 5-1 yendi. Son 4 resmi maçında 15 kez ağları sarsan Galatasaray, sadece 2 golü kalesinde gördü.

JUVENTUS SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ KAZANAMADI

Juventus, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi. Torino ekibi, söz konusu dönemde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sonrasında ligde konuk ettiği Parma'yı 4-1 yenen Juventus, İtalya Kupası'nda da dış sahada Atalanta'ya 3-0 yenildi. Serie A'da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kalan Juventus, son haftada da Inter'e deplasmanda 3-2 yenildi.

Öte yandan Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'nde hiç mağlubiyet yaşamadı.

Sezon ortasında Igor Tudor yerine göreve gelen Spaletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spaletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yendi. Spaletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, bu dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

GÖZLER OSIMHEN'İN ÜSTÜNDE

Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin büyük bölümü Victor Osimhen'den geldi. Nijeryalı yıldız, "Devler Ligi"nde atılan 9 golün 6'sını kaydetti. Diğer 3 golün 2'sini Yunus Akgün, 1'ini ise Atletico Madridli Marcos Llorente kendi kalesine attı.

Victor Osimhen, gol krallığı yarışında ise Newcastle Unitedlı Anthony Gordon ve Arsenalli Gabriel Martinelli ile 4. sırayı paylaşıyor. Zirvede ise 13 kez fileleri havalandıran Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe bulunurken, bu oyuncuyu 8 golle Bayern Münihli Harry Kane ve 7 gollü Manchester Cityli Erling Haaland takip ediyor.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 kez ağları sarsan Victor Osimhen, Türk futbolunun unutulmaz santrforlarından Burak Yılmaz'ın rekorunu kırmak istiyor. "Devler Ligi"nin 2012-2013 sezonunda 8 kez rakip fileleri havalandıran Burak Yılmaz, kulüp tarihinde sarı-kırmızılı formayla bir sezonda en fazla Şampiyonlar Ligi golü atan oyuncu konumunda bulunuyor. Osimhen, 3 gol daha atması halinde bu alanda Burak Yılmaz'ı geçerek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan Galatasaraylı oyuncu ünvanını elde edecek.

KENAN YILDIZ, JUVENTUS FORMASIYLA RAMS PARK'TA

Juventus'un kadrosunda A Milli Takım'ın önemli oyuncularından Kenan Yıldız yer alıyor. Siyah-beyazlılar, 2022 yazında milli futbolcuyu bedelsiz bir şekilde Almanya ekibi Bayern Münih'in altyapısından transfer etti.

Bu sezon Juventus formasıyla 33 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

İTALYANLARA KARŞI 27. SINAV

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayacak Galatasaray, İtalyan ekipleriyle 27. maçını oynayacak.

Juventus ile resmi maçlarda 7. kez karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında daha önce İtalya takımlarından Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile de mücadele etti.

Galatasaray, bu takımlara karşı çıktığı 26 resmi maçta 8'er kez galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 10 kez de beraberlikle sahadan ayrıldı. "Cimbom", bu müsabakalarda 32 kez rakip fileleri havalandırırken, 38 golü kalesinde gördü.

Juventus ile toplamda 6 kez karşılaşan Galatasaray, bu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom", bu maçlarda 9 kez fileleri sarsarken, 7 kez topu ağlarında gördü.

2 GÜN SÜREN UNUTULMAZ MAÇTA JUVENTUS'U YENDİ

Galatasaray, 2013-2014 sezonunda iki gün süren maçta Juventus'u 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların 10 Aralık 2013 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında Juventus'u ağırladığı maç, ani kar yağışı sonrası saha çizgilerinin kaybolması nedeniyle 33. dakikada hakem tarafından durdurularak, bir gün sonrasına ertelendi. Galatasaray, 11 Aralık'ta yine kar yağışıyla kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'in 85. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan sonra 7 puanla ikinci sıraya yükselerek adını son 16 turuna yazdırdı. 6 puanla 3. sırada bulunan Juventus ise UEFA Avrupa Ligi'ne gitti.

AVRUPA'DA 337. KEZ SAHNE ALACAK

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u ağırlayacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 337. maçına çıkacak. Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 336 maçta mücadele etti.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 127 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 509 gole engel olamadı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie, Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners, Conceiçao, Kenan, Openda