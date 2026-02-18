Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı! 5-2'lik Juventus zaferi tarihe geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. "Devler Ligi"nde lig aşamasının ardından son 16 play-off turu maçları oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşmişti. Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk maç dün akşam İstanbul'da oynandı.

GALATASARAY'DAN TARİHİ ZAFER

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabaka, dengeli başladı. Galatasaray, 15. dakikada ön alan baskısıyla yakaladığı pozisyonda Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen 1 dakika sonrasında Juventus, Teun Koopmeiners'in şok golüyle skora eşitlik getirdi. Hollandalı futbolcuyla 32. dakikada bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'in golleriyle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLKİ BAŞARDI

Öte yandan Galatasaray, 5-2'lik Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilkin de sahibi oldu.

Gelecek hafta oynanacak rövanş öncesinde avantajlı skor elde eden Cimbom, attığı 5 golle de tarihe geçti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol kaydeden ilk Türk takımı oldu.