Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı! 5-2'lik Juventus zaferi tarihe geçti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında İstanbul'da İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-1 yenik kapattığı mücadeleyi 5-2 kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, böylece Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol kaydeden ilk Türk takımı oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı! 5-2'lik Juventus zaferi tarihe geçti
UEFA 'nde heyecan devam ediyor. ""nde lig aşamasının ardından son 16 play-off turu maçları oynanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden , son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi ile eşleşmişti. Galatasaray ile Juventus arasındaki ilk maç dün akşam İstanbul'da oynandı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı! 5-2'lik Juventus zaferi tarihe geçti

GALATASARAY'DAN TARİHİ ZAFER

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabaka, dengeli başladı. Galatasaray, 15. dakikada ön alan baskısıyla yakaladığı pozisyonda Gabriel Sara'nın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen 1 dakika sonrasında Juventus, Teun Koopmeiners'in şok golüyle skora eşitlik getirdi. Hollandalı futbolcuyla 32. dakikada bir gol daha bulan Juventus, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Galatasaray, 49 ve 75. dakikalarda Noa Lang, 60. dakikada Davinson Sanchez ve 86. dakikada Sacha Boey'in golleriyle sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı! 5-2'lik Juventus zaferi tarihe geçti

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLKİ BAŞARDI

Öte yandan Galatasaray, 5-2'lik Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir ilkin de sahibi oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı! 5-2'lik Juventus zaferi tarihe geçti

Gelecek hafta oynanacak rövanş öncesinde avantajlı skor elde eden Cimbom, attığı 5 golle de tarihe geçti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol kaydeden ilk Türk takımı oldu.

