Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına kat kişi geldi? Sayı paylaşıldı: Şaşırtan sonuç

Galatasaray dün Yenikapı'daki miting alanından binlerce taraftarıyla 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızını kutladı. Görkemli bir organizasyonla muhteşem anların yaşandığı kutlamaya kaç kişinin geldiği ise merak konusu oldu. Peki Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına kaç kişi geldi? İşte detaylar...

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, bu tarihi başarıyı Yenikapı'da büyük bir coşkuyla kutladı. Yağmura aldırış etmeyen binlerce Galatasaray taraftarı alanı tamamen doldurdu.

KUTLAMALARA KAÇ KİŞİ KATILDI?

Şampiyonluk kutlamaları gece boyunca sürerken, taraftarlar Yenikapı Meydanı’na akın etti. Peki, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına kaç kişi katıldı? Sabah gazetesinin haberine göre, Yenikapı’daki kutlamalara katılan Galatasaraylı taraftar sayısı 700 bini geçti.

GALATASARAY'IN SAYIYI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR...

Taraftar sayısının, takımın alana gelmesiyle zirve yaptığı ifade edildi. Farklı kaynaklar ise sayının 600 binin üzerinde olduğunu bildirdi. Galatasaraylılar merakla Yenikapı'ya gelen taraftar sayısının resmen açıklanmasını bekliyor.