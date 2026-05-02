Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray Samsunspor deplasmanında! Eksikler dikkat çekiyor: İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig devi Galatasaray bu akşam Samsunspor ile oynayacak. Sarı kırmızılı ekip kazanması halinde üst üste 4. şampiyonluğunu ilan edecek. En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde konumlanan Galatasaray şampiyon olması halinde 26. şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Galatasaray ayrıca şampiyonluk halinde, Fatih Terim'in 1996-2000 yıllarındaki 4 kere üst üste şampiyonluk rekorunu da egale etmiş olacak. İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol ’de 34 haftalık uzun maratonun son düzlüğüne girilirken, futbolseverler tarihi bir akşama tanıklık etmeye hazırlanıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 7 puanlık farkı koruyan , ligin 32. haftasında bugün konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz’den galibiyetle dönmesi durumunda, rakiplerinin ne yapacağına bakmaksızın zaferini ilan ederek 26. kez Türkiye’nin en büyüğü olacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile şampiyonluk maçı yapacak ve kazanması halinde 26. şampiyonluğunu ilan edecek.
Galatasaray, Samsunspor'u mağlup ederse, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı-kırmızılılar, şampiyon olmaları durumunda üst üste 4. kez şampiyon olarak Fatih Terim dönemindeki 4 yıllık rekoru egale edecek.
Kaleci Uğurcan Çakır kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek.
Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde Samsunspor'a karşı oynadığı 6 maçın tamamını kazandı.
Maç bu akşam saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.
CİMBOM'DA "DOUBLE" REKOR

Bu akşamki mücadele sadece bir maçı değil, aynı zamanda bir tarih yazımı anlamı taşıyor. Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde üst üste 4. kez şampiyon olarak, efsane teknik adam dönemindeki (1996-2000) 4 yıllık rekoru egale etmiş olacak.

KRİTİK EKSİKLER VE KART SINIRI ALARMI

Şampiyonluk maçına çıkan Cimbom'da kadro planlamasını etkileyen önemli bir eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan kaleci Uğurcan Çakır, bu kritik randevuda eldivenleri takamayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte tam üç isim "ceza sınırı" hattında:

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı Samsun’da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

İSTATİSTİK NOTU

Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde Samsunspor’a karşı çıktığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu süreçte Aslan, rakip filelere 14 gol gönderdi.

MAÇ TAKVİMİ VE MUHTEMEL 11'LER

Heyecan dozu yüksek karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayacak. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk kesinleşirse kutlamaların adresi İstanbul olacak.

Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Coulibaly, Yalçın, Holse, Mouandilmadji.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen.

