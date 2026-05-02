Galatasaray Samsunspor deplasmanında! Eksikler dikkat çekiyor: İşte muhtemel 11'ler

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’de 34 haftalık uzun maratonun son düzlüğüne girilirken, futbolseverler tarihi bir akşama tanıklık etmeye hazırlanıyor. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 7 puanlık farkı koruyan Galatasaray, ligin 32. haftasında bugün Samsunspor konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz’den galibiyetle dönmesi durumunda, rakiplerinin ne yapacağına bakmaksızın zaferini ilan ederek 26. kez Türkiye’nin en büyüğü olacak.
Bu akşamki mücadele sadece bir şampiyonluk maçı değil, aynı zamanda bir tarih yazımı anlamı taşıyor. Galatasaray, mutlu sona ulaşması halinde üst üste 4. kez şampiyon olarak, efsane teknik adam Fatih Terim dönemindeki (1996-2000) 4 yıllık rekoru egale etmiş olacak.
Şampiyonluk maçına çıkan Cimbom'da kadro planlamasını etkileyen önemli bir eksik bulunuyor. Kart cezalısı olan kaleci Uğurcan Çakır, bu kritik randevuda eldivenleri takamayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte tam üç isim "ceza sınırı" hattında:
Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı Samsun’da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde Samsunspor’a karşı çıktığı 6 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu süreçte Aslan, rakip filelere 14 gol gönderdi.
Heyecan dozu yüksek karşılaşma, bu akşam saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayacak. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte şampiyonluk kesinleşirse kutlamaların adresi İstanbul olacak.
Samsunspor: Okan, Zeki, Drongelen, Satka, Tomasson, Makoumbou, Yunus Emre, Coulibaly, Yalçın, Holse, Mouandilmadji.
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Barış Alper, Sane, Osimhen.