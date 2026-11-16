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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:43

Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'de oynanacak! Sebebi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'da stadyum değişikliğine gidildi. Sarı-kırmızılı kulüp, RAMS Park zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle mücadelenin Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na alındığını resmen duyurdu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'de oynanacak! Sebebi açıklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 15:43

Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, 12. haftada oynanacak kritik Galatasaray - Samsunspor karşılaşması öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. 

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'de oynanacak! Sebebi açıklandı

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Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'de oynanacak! Sebebi açıklandı

Sarı-kırmızılı yönetim, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın zeminini daha sağlıklı hale getirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında maçın adresini değiştirdi.

ZEMİN BAKIMI İÇİN BAŞAKŞEHİR'E TAŞINDI

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi kanallarından yapılan bilgilendirmede, RAMS Park zeminindeki bakım ve iyileştirme sürecine daha fazla zaman kazandırmak amacıyla bu kararın alındığı vurgulandı. 21 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak zorlu randevuya Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'de oynanacak! Sebebi açıklandı

BAŞAKŞEHİR YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR MESAJI

Sarı-kırmızılı kulüp, stat değişikliği sürecinde gösterilen iş birliği nedeniyle İstanbul Başakşehir Kulübü'ne de özel bir teşekkür yayımladı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"21 Kasım 2026 Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta Samsunspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig karşılaşması, stadımızın zemininde gerçekleştirilecek bakım ve iyileştirme çalışmalarına daha fazla zaman tanınması amacıyla Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na alınmıştır. Karşılaşmanın Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanmasına gösterdikleri anlayış ve verdikleri destek dolayısıyla başta İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ olmak üzere, kulübün değerli yönetim kurulu üyelerine ve katkı sağlayan tüm yetkililerine teşekkür ederiz."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2122304890366042344?a=8bfe5iIpMp5r23EEFEU&s=20

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