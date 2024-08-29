Galatasaray sol beki Derrick Köhn, Werder Bremen'e transfer oldu!

29 Ağustos 2024 19:49 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 19:49

Galatasaray forması giyen Derrick Köhn ile ilgili beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

25 yaşındaki sol bekin Almanya'ya geri döneceği belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Werder Bremen ve Galatasaray'ın Derrick Köhn transferi için anlaştığı aktarıldı.

Derrick Köhn'ün kiralık olarak Werder Bremen'e gideceği kaydedildi. Derrick Köhn için uçuş planı oluşturulduğu bildirildi.

Derrick Köhn için yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu maddesinin yer aldığı aktarıldı. Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonunun 6 milyon euro civarında olduğu belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Derrick Köhn, sarı-kırmızılı takım ile 19 maça çıkarak 1 gol 2 asist üretti.