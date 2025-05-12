Galatasaray taraftarından gece yarısı Osimhen operasyonu! Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray taraftarı gelecek sezon kadroda tutulmasını istediği dünyaca ünlü yıldız Victor Osimhen için ilginç bir kampanya başlattı. Sosyal medyada ayaklanan taraftar Osimhen'e mesaj gönderdi. Taraftarlar art arda paylaşım yaparak "Stay With Us Osimhen" dedi.

Süper Lig’de şampiyonluğa çok yakın olan Galatasaray, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı kadro kurmak istiyor. Takımdan gidecek oyuncular yavaş yavaş netleşirken transfer için gündeme gelen yıldız oyuncuların ismi meraklandırıyor.



OSIMHEN HEYECANI

Ayrıca güçlü kadro yapılanmasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen takımda tutulmak isteniyor. Dünyaca ünlü yıldız birçok Avrupa devinin radarında. Victor Osimhen, bu sezon attığı goller kadar saha içinde ve dışında gösterdiği tavırlar sonrasında Galatasaray taraftarının gönlünü fethetti.

''STAY WİTH US OSIMHEN''

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki futbolcu için taraftarlar seferber oldu. Galatasaray taraftarı, Osimhen'in takımda kalması için kampanya başlattı. Sarı-kırmızılı taraftarlar "Stay With Us Osimhen" (Bizimle Kal Osimhen) başlığı altında 150 bini aşkın birçok paylaşım yaptı. Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için büyük çabalar sarf ediyor.