Galatasaray ve Fenerbahçe için özel uyarı! Hakemler hakkında bomba iddia: Geçmişimi silmeye hazırım

15 Ocak 2025 10:02 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:02

Süper Lig'de sezonun ilk yarı fikstüründe oynanan maçlar sonrası hakemler hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe maçları için hakemlerin uyarıldığını belirten Ahmet Çakar, ''Geçen hafta için hakemlerin kulağına bazı şeyler üflenmediyse bütün geçmişimi silmeye hazırım" dedi.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısı tamamlanırken şampiyonluk yarışı büyük bir çekişmeye sahne oluyor. 8 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, avantajını korurken Fenerbahçe ise yakın takibini sürdürüyor. SABAH Spor yazarı Ahmet Çakar, ilk yarıda oynanan maçların ardından hakemlerle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.

''HAKEMLERİN KULAĞINA BİR ŞEY ÜFLENDİ!"

'45 yıldır futbolun içinde olduğunu belirten Çakar, "Hakemlik müessesesini de 45 yıldır çok iyi bilirim, detaylara bile hakimimdir. Geçen hafta için hakemlerin kulağına bazı şeyler üflenmediyse bütün geçmişimi silmeye hazırım. Kim üfledi, hangi kelimeleri söyledi bilemem ama bildiğim bir şey var…'' dedi.

"İŞİ ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR"

Çakar açıklamasının devamında şunları söyledi:

Hakemlerin kulağına şu söylendi, "Aman Başakşehir-G.Saray maçında G.Saray hakemle bir şey kazanmasın. Aman ne olur Konya-F.Bahçe maçında da F.Bahçe hakemle mağdur olmasın. Tabii bizim hakemler yeteneksiz ve omurgasız olduklarından bu işi ellerine yüzlerine bulaştırdılar.

"OLAY BEL ATINA İNDİ"

Başakşehir-Galatasaray maçında 3 majör hata Galatasaray aleyhine ama Galatasaray buna rağmen kazanmayı bildi. Konyaspor-Fenerbahçe maçında da tüm majör hatalar Fenerbahçe lehine oldu. Ve Fenerbahçe, Konyaspor'u hakem yardımıyla mağlup etti. Futbolun içindeki insanlar, kulüpçüler, antrenörler zaten bu işi çözdüler. Onun için olay bel atına indi"