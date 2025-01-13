Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'ahlak' cevabı! 'Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen...'

13 Ocak 2025 23:41 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 23:52

Fenerbahçe'nin oynadığı Konyaspor maçından hemen sonra Galatasaray'dan paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı takımın “VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" paylaşımına sarı-lacivertli kulüp, "Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar Ahlak Dersi Veremez" ifadeleri ile cevap verdi.