Fenerbahçe'den Galatasaray'a 'ahlak' cevabı! 'Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen...'
Fenerbahçe'nin oynadığı Konyaspor maçından hemen sonra Galatasaray'dan paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı takımın “VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" paylaşımına sarı-lacivertli kulüp, "Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar Ahlak Dersi Veremez" ifadeleri ile cevap verdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. hafta maçında Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertli takım sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılırken maç sonunda Galatasaray'dan bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “VAR” gücüyle yarışta tutulanlara, gördüğünü çalmayan piyonlarına, kendi yalanlarına inanan ahlaksızlara inat; sonunda yine iyiler kazanacak!" sözlerine yer verildi.
CEVAP GECİKMEDİ
Galatasaray'ın paylaşımına cevap gecikmedi.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ezeli rakibine cevap verdi.
İşte o paylaşım:
🔴 Karaborsa bilet skandalına adını yazdıran
🔴 Yüz yıllık formasına illegal bahis sitesi reklamı alan
🔴 Usülsüz kontratlar yapan
🔴 Rakip takımların oyuncularını ayartmayı kültür haline getiren
🔴 Şampiyonluk posterlerinden oyuncularını silen
🔴 Sezonlar boyunca skandal hakem hatalarıyla, hak edilmeyen puanlara, haram şampiyonluklara damga vuranlar AHLAK DERSİ VEREMEZ!