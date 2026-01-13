Galatasaray yeni 10 numarasını buldu! Okan Buruk genç yıldıza onay verdi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 2 hafta öncesi ilk 24 iddiasını sürdüren Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına devam ediyor.

Transfer döneminde sessizliğini koruyan ve henüz hiçbir oyuncuyu kadrosuna katmayan Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde alınan Fenerbahçe yenilgisinin ardından transferde adeta gaza bastı.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, elini çabuk tutmaya karar verdi.

CİMBOM'A YENİ 10 NUMARA

Özellikle orta saha transferi için görüşmelerini sıklaştıran Galatasaray'da 10 numara bölgesi için yeni bir ismin gündeme geldiği iddia edildi.

Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray, Danimarka ekibi Brondby'de forma giyen Noah Nartey'i transfer listesine ekledi. Haberde, sarı-kırmızılıların, Okan Buruk'un da onayıyla Nartey transferi için önümüzdeki günlerde Brondby ile görüşmelere başlayacağı belirtildi.

Öte yandan Galatasaray'ın, Nartey'in 23 yaş altı yabancı oyuncu kontenjanında yer alacak olması nedeniyle bu transfere sıcak baktığı da ifade edildi.

Noah Nartey, bu sezon 18'i ilk 11'de olmak üzere toplam 25 maçta forma giydi. Nartey, bu maçlarda 7 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.