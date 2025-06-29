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 | Baran Aksoy

Galatasaray yeni efsanesinin peşinde! Transfer çok yakın

Galatasaray, Fernando Muslera'nın ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Sırp eldiven Djordje Petrovic transferine çok yakında olduğu öğrenildi.

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Galatasaray yeni efsanesinin peşinde! Transfer çok yakın
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 10:45

Transfer dönemine Leroy Sane hamlesiyle hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray, kadro planlaması için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Fernando Muslera’nın 14 sezonun ardından takımdan ayrılmasıyla birlikte, Cimbom uzun vadeli bir kaleci arayışına girdi.

PETROVIC GALATASARAY'I İSTİYOR

Chelsea’de forma giyen Djordje Petrovic için temaslarını sıklaştıran Galatasaray, oyuncuyu kadrosuna katmak için elinden geleni yapıyor... Chelsea Teknik Direktörü Enzo Maresca'nın planlarında yer almayan Sırp kalecinin, sarı-kırmızılı formayı giymeye istekli olduğu ifade ediliyor.

İŞTE TEKLİF EDİLEN ÜCRET

Geçtiğimiz hafta ailesiyle birlikte Bodrum’da tatil yapan Petrovic’in, Galatasaray’a transfer arzusunu net şekilde ilettiği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim, 25 milyon Euro bonservis isteyen İngiliz kulübüne, 5.5 milyon Euro kiralama ve 15 milyon Euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sundu.

Galatasaray yeni efsanesinin peşinde! Transfer çok yakın

ANLAŞMA YAKIN

Taraflar arasında görüşmeler sürerken, 25 yaşındaki kalecinin kiralanması seçeneği de değerlendiriliyor. Transfer görüşmelerinin olumlu ilerlediği ve kısa süre içinde anlaşma sağlanabileceği ifade ediliyor.

31 MAÇTA 10 KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI

Sırp kaleci, 2023 yazında MLS ekibi New England'dan Chelsea'ye 16 milyon Euro'ya transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu ise Strasbourg'da kiralık olarak geçiren Petrovic, 31 maçta 10 kez kalesini gole kapattı.

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#galatasaray
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#chelsea
#kaleci
#Petrovic
#Djordje Petrovic
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