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Editor
 | Burak Ayaydın

Leroy Sane'li Bayern Münih kaybetti: Benfica liderliğe yükseldi!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ile Bayern Münih karşılaştı. Leroy Sane'nin ilk 11'de başladığı mücadelede, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica galip geldi.

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Leroy Sane'li Bayern Münih kaybetti: Benfica liderliğe yükseldi!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 00:17

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. Benfica'nın golü 13. dakikada Andreas Schjelderup'dan gelirken, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ise maça 55. dakikada dahil oldu.

Leroy Sane'li Bayern Münih kaybetti: Benfica liderliğe yükseldi!

BENFICA LİDER OLARAK TURLADI

Leroy Sane'nin yüksek performans gösteremediği müsabakayı kazanan Benfica, C Grubu'nu lider olarak bitirdi. Diğer tarafta ise maçı kaybeden Bayern Münih, genel sıralamada ikinci oldu ve son 16 turunda Flamengo ile eşleşti.

Leroy Sane'li Bayern Münih kaybetti: Benfica liderliğe yükseldi!

BENFICA 7 PUANLA LİDER BİTİRDİ

Benfica galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltti ve C grubunu lider tamamlayarak eşleşmede avantaj elde etti.

https://x.com/SLBenfica/status/1937617571324293278

Sıkça Sorulan Sorular

BENFICA KİMLE EŞLEŞTİ?
Portekiz ekibi, D Grubu ikincisinin netleşmesini bekliyor.
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ETİKETLER
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#kerem aktürkoğlu
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#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
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