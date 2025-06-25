Leroy Sane'li Bayern Münih kaybetti: Benfica liderliğe yükseldi!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica ile Bayern Münih karşılaştı. Leroy Sane'nin ilk 11'de başladığı mücadelede, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımı Benfica galip geldi.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Benfica, Bayern Münih'i 1-0 mağlup etti. Benfica'nın golü 13. dakikada Andreas Schjelderup'dan gelirken, Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ise maça 55. dakikada dahil oldu.

BENFICA LİDER OLARAK TURLADI

Leroy Sane'nin yüksek performans gösteremediği müsabakayı kazanan Benfica, C Grubu'nu lider olarak bitirdi. Diğer tarafta ise maçı kaybeden Bayern Münih, genel sıralamada ikinci oldu ve son 16 turunda Flamengo ile eşleşti.

BENFICA 7 PUANLA LİDER BİTİRDİ

Benfica galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltti ve C grubunu lider tamamlayarak eşleşmede avantaj elde etti.

https://x.com/SLBenfica/status/1937617571324293278