Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor! Renato Nhaga'nın maliyeti belli oldu

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda Noa Lang ve Yaser Asprilla ise kiralık olarak transfer edilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde kadro listesini 5 Şubat Perşembe'yi 6 Şubat Cuma'ya bağlayan gece UEFA'ya teslim etmek zorunda olan Galatasaray, orta saha transferinde elini çabuk tutmaya çalışıyor.

ORTA SAHAYA 18'LİK GENÇ YILDIZ

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da orta sahaya yapılacak takviye için görüşmelere hız verildi. Transfer döneminin başından itibaren bu mevki için birçok ismi gündemine alan ve dünya çapında çok sayıda oyuncuyla temas kuran sarı-kırmızılılar, son günlerde rotasını genç ve gelecek vaadeden isimlere çevirmiş durumda.

A Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, orta saha transferi için Portekiz Ligi ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki oyuncu Renato Nhaga'yı gündemine aldı. Haberde, sarı-kırmızılıların, genç yıldız adayının transferi için hem oyuncuyla hem de kulüple anlaşma sağladığı belirtildi.

TRANSFERİN MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Nhaga transferi için kasasından çıkacak paranın miktarı da belli oldu.

Haberde, sarı-kırmızılıların Nhaga için Portekiz ekibine 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

NHAGA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Casa Pia altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez A takım forması giydi.

Portekiz ekibiyle 16'sı ilk 11'de olmak üzere 21 karşılaşmada sahaya çıkan Renato Nhaga, 2 gol atmayı başardı.

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Öte yandan Renato Nhaga için Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da devrede olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın da transfer için devreye girmesiyle iki ezeli rakibin genç yıldız adayı için karşı karşıya geldiği belirtildi.