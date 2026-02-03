Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor! Renato Nhaga'nın maliyeti belli oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, uzun süredir uğraş verdiği orta saha transferinde mutlu sona yaklaştı. Birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılar, Portekiz Ligi ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki genç yıldız Renato Nhaga'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte Nhaga için ödenecek bonservis bedeli ve transferdeki son gelişmeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor! Renato Nhaga'nın maliyeti belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.02.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
03.02.2026
saat ikonu 15:48

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yollar ayrılmıştı. Sarı-kırmızılılarda Noa Lang ve Yaser Asprilla ise kiralık olarak transfer edilmişti.

Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor! Renato Nhaga'nın maliyeti belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde kadro listesini 5 Şubat Perşembe'yi 6 Şubat Cuma'ya bağlayan gece UEFA'ya teslim etmek zorunda olan Galatasaray, orta saha transferinde elini çabuk tutmaya çalışıyor.

ORTA SAHAYA 18'LİK GENÇ YILDIZ

Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray'da orta sahaya yapılacak takviye için görüşmelere hız verildi. Transfer döneminin başından itibaren bu mevki için birçok ismi gündemine alan ve dünya çapında çok sayıda oyuncuyla temas kuran sarı-kırmızılılar, son günlerde rotasını genç ve gelecek vaadeden isimlere çevirmiş durumda.

A Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, orta saha transferi için Portekiz Ligi ekiplerinden Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki oyuncu Renato Nhaga'yı gündemine aldı. Haberde, sarı-kırmızılıların, genç yıldız adayının transferi için hem oyuncuyla hem de kulüple anlaşma sağladığı belirtildi.

Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor! Renato Nhaga'nın maliyeti belli oldu

TRANSFERİN MALİYETİ DE BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Nhaga transferi için kasasından çıkacak paranın miktarı da belli oldu.

Haberde, sarı-kırmızılıların Nhaga için Portekiz ekibine 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

NHAGA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Casa Pia altyapısında yetişen genç orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez A takım forması giydi.

Portekiz ekibiyle 16'sı ilk 11'de olmak üzere 21 karşılaşmada sahaya çıkan Renato Nhaga, 2 gol atmayı başardı.

Galatasaray yeni orta sahasına kavuşuyor! Renato Nhaga'nın maliyeti belli oldu

EZELİ RAKİPLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Öte yandan Renato Nhaga için Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un da devrede olduğu iddia edildi. Galatasaray'ın da transfer için devreye girmesiyle iki ezeli rakibin genç yıldız adayı için karşı karşıya geldiği belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Kante transferi suya düştü! İşte transferin iptal olmasının nedeni
Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine sert eleştiri! 'Bu mu yapacağınız iş?'
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.