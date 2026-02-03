Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Yasin Aşan

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine sert eleştiri! 'Bu mu yapacağınız iş?'

Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren ancak orta saha transferinde belirlediği yıldız oyuncuların yerine daha düşük profilli isimlere yönelen Galatasaray yönetimine taraftarlardan sonra bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Wolfsburg forması giyen Svanberg isminin gündeme gelmesinin ardından sosyal meyda hesabından paylaşımda bulunan Gökbakar, "Bu mu yapacağınız iş?" diyerek sarı-kırmızılı yönetimi topa tuttu.

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine sert eleştiri! 'Bu mu yapacağınız iş?'
Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'da devre arası transfer dönemi çalışmaları sürüyor. Kadrosunu kiralık olarak Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendiren sarı-kırmızılılar, orta sahaya yapmayı planladığı takviye için geri sayıma geçti.

Devre arası ransfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çok sayıda oyuncuyla görüşmelerine hız veren Cimbom'da yeni isimler de gündeme gelmeye devam ediyor.

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine sert eleştiri! 'Bu mu yapacağınız iş?'

Orta sahaya yapacağı takviye için Fabian Ruiz, Hakan Çalhanoğlu, Pape Gueye gibi isimleri gündemine alan sarı-kırmızılılar, son olarak Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Mattias Svanberg'e yönelmişti.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ

Galatasaray yönetiminin orta saha transferini son günlere bırakması Galatasaray taraftarının tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı yönetim özellikle sosyal medyada eleştirilerin odak nokası haline gelmiş durumda.

Galatasaray'ın Mattias Svanberg için devreye girmesine taraftarın ardından bir tepki de ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, konuyla ilgili sosyal meyda hesabından bir paylaşımda bulundu.

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine sert eleştiri! 'Bu mu yapacağınız iş?'

Paylaştığı listede Fabian Ruiz, Hakan Çalhanoğlu, Ederson, Fofana, Mandela Keita, Ugarte ve Frattesi gibi yıldız isimlere yer veren Gökbakar, yönetime sitem dolu bir soru yöneltti.

Svanberg isminin gündeme gelmesine tepki gösteren ve oyuncunun istatistiklerine dikkat çeken Gökbakar, "Bunlardan gelip Wolfsburg yedeği Svanberg mi... Adamın 11 oynadığı hiçbir maçta Wolfsburg kazanmamış... Bu mu yapacağınız iş?" dedi.

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine sert eleştiri! 'Bu mu yapacağınız iş?'

Galatasaraylılığıyla bilinen ve sarı-kırmızılıların kazandığı maçlardan sonra paylaştığı sevinç videolarıyla zaman zaman sosyal medyada gündem olan Şahan Gökbakar, son dönemlerde sarı-kırmızılıların transferden sorumlu yöneticisi Abdullah Kavukcu'ya eleştirilerde bulunduğu paylaşımlarıyla dikkati çekiyordu.

