Galatasaray yıldız savunmacının biletini kesti: Okan Buruk'tan resmen 'ayrılık' kararı!

Galatasaray'da Okan Buruk'tan sürpriz bir ayrılık kararı geldi. Galatasaray'ın son dönemdeki temposuna ayak uydurmakta zorlanan Victor Nelsson, Okan Buruk tarafından 'gönderilecekler' listesine konuldu.

Galatasaray'da Victor Nelsson için Okan Buruk'tan çarpıcı bir yaptırım geldi. Victor Nelsson'un artık Galatasaray seviyesinde olmadığını düşünen Okan Buruk, 26 yaşındaki stoper için 'transfer olmalı' görüşünü bildirdi. Esasen ise deneyimli savunmacının, gerçek potansiyeline ulaşamaması sürpriz bir süreç olarak değerlendirildi.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN VICTOR NELSSON İÇİN 'AYRILIK' KARARI

Galatasaray için gelecek sezon planlamalarını yapan Okan Buruk, Victor Nelsson'a veda etmenin daha doğru olacağını düşündü ve yönetimle görüştü. Halihazırda savunmaya transfer yapılmasını isteyen Okan Buruk, Victor Nelsson'un ise en iyi teklifle birlikte kulübe veda etmesi gerektiğini açıkladı! Danimarkalı savunmacının, gelecek yaz döneminde Galatasaray'dan resmen ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY'DA GÖZDEN DÜŞEN VICTOR NELSSON ROMA'DA DA OLMADI

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Roma'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Victor Nelsson, İtalya'da da beklenen performansı gösteremedi ve Roma oyuncu için satın alma işlemini gündemine almadı. Esasen ise Çizme'de yarım sezonda sadece 5 maça çıkan Victor Nelsson, son dönemdeki düşüşüyle birlikte büyük soru işaretlerine sebep oldu.

VICTOR NELSSON'UN GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın önemli bir yatırım olarak 2021 yazında Kopenhag'tan 7 milyon Euro bedelle transfer ettiği Victor Nelsson, sarı kırmızılı kulübe 2027 yazına kadar imza atmıştı.