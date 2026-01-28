Galatasaray, zorlu Manchester City sınavında! Maç öncesi muhtemel 11'ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının 8. ve son haftasının heyecanı yaşanacak. "Devler Ligi"nde 8. hafta maçlarının tamamı bugün saat 23.00'te oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, 8. hafta maçında bugün deplasmanda İngiltere temsilcisi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayınlanacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken rakiplerine 3 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, topladığı 10 puanla 8. hafta öncesinde 17. sırada yer aldı.

Manchester City ise "Devler Ligi"nde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 13 puan elde etti. Maviler, averaja haftaya 11. sırada girdi.

GALATASARAY İLK 16 İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Şampiyonlar Ligi'ndeki son hafta maçlarında büyük bir sürpriz olmaması durumunda lig aşamasını ilk 24 içinde tamamlayarak olan Galatasaray, Manchester City deplasmanında kazanarak lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.

Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.

SARI-KIRMIZILILARDA TEK EKSİK VAR

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı bulunan ve son olarak 22 Kasım 2025'te Gençlerbirliği ile yapılan Trendyol Süper Lig maçında forma giyen Wilfried Singo kadroya döndü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı nedeniyle son 3 resmi maçı kaçıran Arda Ünyay, kadroya alınmadı.

Öte yandan temsilcimizde Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Mario Lemina, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular bugünkü maçta sarı kart görmeleri durumunda muhtemel play-off'taki ilk maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Noa Lang ile Yaser Asprilla ise statü gereği Manchester City karşılaşmasında oynayamayacak.

MANCHESTER CITY'DEKİ SON GELİŞMELER

Manchester City'de 8 önemli futbolcu, Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi' nin 7. haftasındaki Bodo/Glimt müsabakasında kırmızı kart gören İspanyol orta saha oyuncusu Rodri, bugünkü müsabakada sahaya çıkamayacak.

"Maviler"de Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Nico Gonzalez, Mateo Kovacic, Oscar Bobb ve Savinho'nun da sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı oynaması beklenmiyor. Ara transferde alınan Marc Guehi ile Antoine Semenyo da statü gereği kadroda olamayacak.

İngiliz ekibinde, Nico O'Reilly, Galatasaray maçında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası öncesi cezalı duruma düşecek.

MANCHESTER CITY'DE TEK HEDEF GALİBİYET

Manchester City, "Devler Ligi"nde normal sezonu ilk 8'de bitirebilmek için Galatasaray maçını kazanması gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 7 müsabakada 13 puan toplayan Pep Guardiola'nın öğrencileri, 11. sırada yer alıyor. Manchester City, bugünkü karşılaşmayı kazansa bile averajla ilk 8 dışında kalma ihtimali bulunuyor.

Lig etabını ilk 8'de bitirecek takımlar, play-off'u maç yapmadan geçerek doğrudan son 16 turuna yükselecek.

SON 6 MAÇTA 1 KEZ KAZANDILAR

Manchester City, İngiltere Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada sadece 1 kez galip geldi.

Son zamanlarda formsuz bir görüntü çizen "Maviler" Premier Lig'deki son 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek maçta ise Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e mağlup oldu.

CİMBOM, AVRUPA'DAKİ 336. SINAVINDA

Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında bugün Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak.

Galatasaray, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 119'undan galibiyetle ayrılırken 126 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, 90 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 460 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 507 gole engel olamadı.

İNGİLİZ TAKIMLARIYLA 26. RANDEVU

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'ye konuk olacak Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 26. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında ilk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool ve Tottenham ile eşleşti.

Cimbom, söz konusu maçlarda 6 galibiyet ve 9 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 29 gole karşılık kalesindeki 46 gole engel olamadı.

İLKAY VE SANE İÇİN ÖZEL MAÇ

Galatasaray'ın yıldız futbolcuları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, eski takımlarına karşı forma giyecek.

Bu sezon başında sarı-kırmızılı takıma katılan İlkay, 2016'da transfer olduğu Manchester City'de 2 farklı dönemde (2016-2023 ve 2024-2025) 8 sezon forma giydi. Sane ise İngiliz ekibinde 2016-2020 arasında 4 sezon İngiliz ekibinde top koşturdu. İki futbolcu da teknik direktör Pep Guardiola yönetiminde önemli başarılar yaşadığı eski takımlarına karşı mücadele edecek.

İlkay, Manchester City ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig, ikişer İngiltere Kupası ve İngiltere Süper Kupası, 4 de İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, mavi formayla 358 resmi maçta 65 gol atma başarısı gösterdi.

Sane ise ikişer Premier Lig, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı kazandı. Alman futbolcu, Manchester City formasıyla 135 resmi müsabakaya çıkıp 39 kez fileleri havalandırdı.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Reijnders, Silva, Foden, Cherki, Doku, Haaland

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen