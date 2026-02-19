Galatasaray'a Fransa'dan 22'lik savunmacı! Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 play-off turunda mücadele eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz gün turun ilk maçında sahasında ağırladığı rakibini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in golleriyle 5-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafere imza atan ve İtalya'daki rövanş öncesi son 16 turu kapısını ardına kadar aralayan Galatasaray, Avrupa basınında da manşetleri süslüyor.

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir serüven yaşamak istiyor. Bu doğrultuda devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılar; Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i renklerine bağlamıştı.

5 transferle devre arası transfer dönemini noktalayan Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına ara vermeden başladı.

GALATASARAY'A FRANSA'DAN STOPER

Yeni sezonda da iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Afrika basını, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ismi duyurdu.

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu. AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Angers forması giyen 22 yaşındaki Malili stoper Ousmane Camara'yı gündemine aldı.

Haberde Alman, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ancak şu ana kadar en somut ilgili Galatasaray'ın gösterdiği belirtildi. Öte yandan sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncunun durumu hakkında bilgi edinmek için temsilcileriyle temasa geçtiği de aktarıldı.

CAMARA DA CİMBOM'U İSTİYOR

Ousmane Camara, ülkesi Mali ile Afrika Uluslar Kupası'nda etkileyici bir performans ortaya koymuştu. Haberde, yakın zamanda Angers ile olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan Camara'nın da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Haberde ayrıca ara transfer döneminde Angers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif'in ardından Ousmane Camara'nın da Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulandı.

CAMARA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ousmane Camara, bu sezon 20'si ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giydi. Camara bu maçlarda 1 gol atmayı başardı.