Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Galatasaray'a Fransa'dan 22'lik savunmacı! Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçında sahasında ağırladığı Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup eden Galatasaray, Avrupa'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Ligde şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına da başladı. Sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Angers forması giyen 22 yaşındaki Malili stoperi gündemine aldığı iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'a Fransa'dan 22'lik savunmacı! Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 16:21
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 16:21

Trendyol Süper Lig'de en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de son 16 play-off turunda mücadele eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus ile eşleşen sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz gün turun ilk maçında sahasında ağırladığı rakibini Gabriel Sara, Noa Lang (2), Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in golleriyle 5-2 mağlup etmeyi başarmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir zafere imza atan ve İtalya'daki rövanş öncesi son 16 turu kapısını ardına kadar aralayan Galatasaray, Avrupa basınında da manşetleri süslüyor.

Galatasaray'a Fransa'dan 22'lik savunmacı! Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu hedefleyen Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir serüven yaşamak istiyor. Bu doğrultuda devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılar; Noa Lang, Yaser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i renklerine bağlamıştı.

5 transferle devre arası transfer dönemini noktalayan Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmalarına ara vermeden başladı.

Galatasaray'a Fransa'dan 22'lik savunmacı! Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor

GALATASARAY'A FRANSA'DAN STOPER

Yeni sezonda da iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Afrika basını, sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ismi duyurdu.

Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Fransa'da buldu. AfricaFoot'ta yer alan habere göre; Galatasaray, Angers forması giyen 22 yaşındaki Malili stoper Ousmane Camara'yı gündemine aldı.

Galatasaray'a Fransa'dan 22'lik savunmacı! Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor

Haberde Alman, İngiliz ve İspanyol kulüplerinin de 22 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ancak şu ana kadar en somut ilgili Galatasaray'ın gösterdiği belirtildi. Öte yandan sarı-kırmızılı yöneticilerin, oyuncunun durumu hakkında bilgi edinmek için temsilcileriyle temasa geçtiği de aktarıldı.

CAMARA DA CİMBOM'U İSTİYOR

Ousmane Camara, ülkesi Mali ile Afrika Uluslar Kupası'nda etkileyici bir performans ortaya koymuştu. Haberde, yakın zamanda Angers ile olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatan Camara'nın da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray'a Fransa'dan 22'lik savunmacı! Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor

Haberde ayrıca ara transfer döneminde Angers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Sidiki Cherif'in ardından Ousmane Camara'nın da Galatasaray'a transfer olabileceği vurgulandı.

CAMARA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Ousmane Camara, bu sezon 20'si ilk 11'de olmak üzere 21 maçta forma giydi. Camara bu maçlarda 1 gol atmayı başardı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da Victor Osimhen şoku! Avrupa'nın 3 dev kulübü transfer için birbirine girdi
Juventus'tan Kenan Yıldız kararı! Galatasaray'a karşı tarihi yenilginin faturası ağır oldu
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.