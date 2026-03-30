Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesinde yıldız oyuncudan müjde!

Liverpool-Galatasaray maçında talihsiz bir olay yaşayan Noa Lang, an itibarıyla sahalara dönmeye hazır duruma geldi. Hollanda Milli Takımı, kamptaki yıldız oyuncuyla ilgili resmi açıklamada bulundu.

Galatasaray'a Trabzonspor maçı öncesinde Noa Lang müjdesi geldi. Esasen ise Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan maçta sakatlık yaşayan Noa Lang'ın son durumu belli oldu.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı öncesinde, Şampiyonlar Ligi'nde sakatlanan Noa Lang'ın durumu hakkında müjdeli haber geldi.
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Noa Lang'ın tam antrenmanını tamamladığını ve oynayabilir durumda olduğunu açıkladı.
Noa Lang, ülkesinde yaptığı değerlendirmede Napoli tercihi için pişman olmadığını ve İtalya'da başarılı olabileceğine inandığını belirtti.
Lang, öncelikli hedefinin Hollanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu olduğunu ifade etti.
NOA LANG YENİDEN SAHALARA DÖNÜYOR!

Ekvador maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, "Noa Lang dahil herkes hazır. Tam antrenmanını tamamladı. Oynayabilir durumda." ifadelerini kullandı.

NOA LANG ÜLKESİNDE TRANSFER SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

"Napoli tercihimden dolayı pişman değilim. Antonio Conte gibi harika bir teknik direktör sizi istiyorsa, gidersiniz. Napoli çok büyük bir kulüp. İtalya'da başarılı olabileceğime hala inanıyorum. Ama öncelikle Hollanda Milli Takımı ile dünya şampiyonluğunu hedefleyelim. Sonra ne olacağına bakarız."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Vincenzo Montella'dan play-off finali öncesinde veda ile zafer arasında çarpıcı açıklamalar!
Hakan Çalhanoğlu'na Kosova maçı öncesinde İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri soruldu!
