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 | Burak Ayaydın

Galatasaray'a Victor Nelsson sürprizi: İtalya'da transfer pazarlıkları!

Galatasaray'dan Roma'ya kiralık olarak giden Victor Nelsson için karar verildi. İtalya ekibi Roma; Galatasaray'dan kiraladığı Victor Nelsson için satın alma opsiyonuyla ilgili süreci netleştirdi ve ortaya sürpriz bir durum çıktı, işte ayrıntılar.

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Galatasaray'a Victor Nelsson sürprizi: İtalya'da transfer pazarlıkları!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 23:57
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 00:01

Galatasaray tarafından satın alma opsiyonuyla Roma'ya kiralanan Victor Nelsson, ara transferden bu yana İtalya'da forma giyiyor. 500 bin Euro bedelle kiralık gönderilen Galatasaraylı stoper için anlaşmaya satın alma opsiyonu da koyulmuştu ama süreç beklendiği gibi gitmedi.

GALATASARAYLI VICTOR NELSSON İÇİN TRANSFERDE FLAŞ GELİŞME: ROMA'DAN SONRA BÜYÜK SÜRPRİZ

Danimarkalı defansı kiralık olarak denemek isteyen ve performansına göre karar vermeyi planlayan Roma, Victor Nelsson'un sürecinden memnun olmadı ve 10 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi! Halihazırda Roma'nın tutumunu gören ve sürpriz transfer için devreye giren Torino ve Verona, Çizme basınına göre Victor Nelsson'a hızlıca imza attırmak istiyor.

Galatasaray'a Victor Nelsson sürprizi: İtalya'da transfer pazarlıkları!

VICTOR NELSSON'UN KÖTÜ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ve Roma formalarıyla tüm kulvarlarda 23 maça çıkan 26 yaşındaki Nelsson, 812 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

Sıkça Sorulan Sorular

DANİMARKALI STOPERİN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?
Victor Nelsson'un güncel piyasa değeri 10 milyon Eurodur.
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ETİKETLER
#victor nelsson
#victor nelsson
#Galatasaray Transferleri
#Transfer Haberleri
#roma serie a
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