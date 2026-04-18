Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek puanını 71 yaptı ve zirvede en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e yükseltti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da 2. Başkan Metin Öztürk'ten sert açıklama! "Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin" Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek puanını 71'e yükseltip zirvede Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 4'e çıkarırken, maçın hakem kararları ve iptal edilen gol tartışma konusu oldu. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, hakem kararlarını sert dille eleştirdi. Öztürk, Sallai'nin sarı kart görmesini art niyet olarak değerlendirdi ve ofsayt nedeniyle iptal edilen golün doğru olmadığını belirtti. Galatasaray taraftarına gösterdikleri destek için teşekkür eden Öztürk, şampiyonluğa inanmaya devam ettiklerini ifade etti. Öztürk, federasyona ofsayt uygulamalarındaki tartışmaların giderilmesi çağrısında bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Batuhan Kolak'ın maçta verdiği kararlar ve Galatasaray'ın ofsayt nedeniyle iptal edilen 3. golü mücadelenin ardından tartışma konusu oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, hakem kararlarıyla ilgili sert ifadeler kullandı.

Metin Öztürk, Gençlerbirliği'ni 2-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Bu ekonomik koşullarda ve yüksek bilet fiyatlarına rağmen takımını yalnız bırakmayan taraftarımıza büyük bir şükran borçluyuz. Deplasmanda değil, adeta kendi sahamızda oynadık. Yağmurda, karda, her şartta yanımızdalar." dedi.

Şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha aştıklarını aktaran ve sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür eden Metin Öztürk, "Ligde 4 maçımız kaldı, 12 puan. Bir rakibimizle aramızda 4 puan fark var. Diğerlerinin durumuna bakmıyoruz. Önümüzdeki maçları kazanarak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk hedeflerine inandıklarını vurgulayan Öztürk, "Başkanımız Dursun Özbek’in liderliğinde, teknik direktörümüz ve futbolcularımızla birlikte bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

"GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPMAK İSTEMİYORSANIZ AÇIK AÇIK SÖYLEYİN"

Hakem kararlarına da tepki gösteren Metin Öztürk, bazı pozisyonların kendilerini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sallai, faul olmayan bir pozisyonda sarı kart gördü. Ben bunda art niyet arıyorum. Takımın bütün oyun düzeni değişti. Bundan sonraki maçları düşünerek Okan hoca haklı olarak sarı kart kırmızıya dönmesin diye oyuncuyu çıkardı. Galatasaray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız açık açık söyleyin. Galatasaray'ın attığı 3. gol... Ofsayt ile uzaktan yakından alakası yok. Gol iptal edildi. Hep Galatasaray'ın başına geliyor. Benzer pozisyonlarda farklı kararlar verilmesi soru işaretleri oluşturuyor. Kaldı 4 maç. Ne yaparsanız yapın, biz şampiyon olacağız."

Metin Öztürk, federasyona da çağrıda bulunarak, ofsayt uygulamalarındaki tartışmaların giderilmesi gerektiğini belirtti.

Ligde kalan maçlara odaklandıklarını ifade eden Öztürk, "Kimin ikinci ya da üçüncü olacağıyla ilgilenmiyoruz. Biz sadece kendi maçlarımızı kazanarak şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.