Galatasaray’da 3 dünya yıldızı transferi: Süper Lig’in Bayern Münih’i olma projesi devrede!

Galatasaray’da 90 milyon Euroluk bir transfer operasyonu yürütülüyor. Bundan sonraki süreçte aynı Bayern Münih gibi öne çıkmak ve Süper Lig’e ambargo koymak isteyen Galatasaray, Victor Osimhen transferinin olmaması durumundaysa üç dünya yıldızına imza attırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da Victor Osimhen transferinin alternatifi olarak Süper Lig ve Bayern Münih kritiği yapılıyor. Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen transferindeki bütçeyle 3 tane dünya yıldızı almayı ve Süper Lig’de uzun yıllar sürecek bir şampiyonluk serisi yakalamayı hedefliyor.

GALATASARAY’DA VICTOR OSIMHEN’DEN KALAN 90 MİLYON EURO VE 3 DÜNYA YILDIZI TRANSFERİ

Galatasaray’da Victor Osimhen’in yüksek bonservisi ve yüklü maaşı planlanırken, yaklaşık olarak 90 milyon Euroluk bir kaynak kullanıma hazır hale gelmiş oldu. Akabinde ise Victor Osimhen’in Suudi Arabistan transferini gözettiğini anlayan yönetim, an itibarıyla farklı bir karar aldı! Halihazırda 90 milyon Euroluk bir kaynağın oluştuğu mali tabloda, Victor Osimhen’in gitmesiyle birlikte bu meblağ birkaç yıldıza dağıtılacak. Sarı kırmızılı yöneticiler; bonservisi elinde olan futbolcular başta olmak üzere, genel olarak 90 milyon Euroluk bir yatırıma hazırlanıyor.

GALATASARAY’DA SÜPER LİG İÇİN BAYERN MUNIH PROJESİ

Halihazırda Süper Lig’de üst üste 3 kez şampiyon olan Galatasaray, 90 milyon Euroluk takviyelerle birlikte kadro kaliteleri arasındaki farkı iyice açmayı ve Mauro Icardi’nin de dönüşüyle Süper Lig’deki hegemonyasını sürdürmeyi tasarlıyor. Aslan’ın esas hedefi ise aynı Bayern Münih gibi lig defterini rahatça kapatabilmek ve sonraki süreçte de yeniden Avrupa zaferleri yaşamak.