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 | Onur Kaya

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den istifa açıklaması

Trendyol Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Sivasspor'da kulüp başkanı Bahattin Eken, taraftarların istifa çağrılarına cevap verdi.

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Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den istifa açıklaması
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.05.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
25.05.2025
saat ikonu 17:34

Bir dönem şampiyonluk yarışı veren Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'e veda etti. Takımın ligden düşmesinin ardından taraftarlar Sivasspor Başkanı Bahattin Eken'i protesto edip istifaya davet etti.

"ZOR DÖNEMDE KULÜBÜ SAHİPSİZ BIRAKAMAYIZ"

Bahattin Eken, sosyal medyadan yapılan istifa çağrıları üzerine, "Görevi bırakmak kolay olandır. Ancak bu kulübü böylesine zor bir dönemde sahipsiz bırakmak bize yakışmazdı. Biz, görevimizi layıkıyla devredebilmenin yollarını arıyoruz." ifadesini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Süper Lig'e veda etmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Ligden düşmenin sportif bir başarısızlığın yanında tüm camianın kalbinde bir yara ve burukluk bıraktığını aktaran Eken, "Futbolun doğasında rekabet, inişler ve çıkışlar vardır. Ancak bu sezon yaşadıklarımız, hepimizi derinden etkiledi. Taraftarımıza yaşattığımız hayal kırıklığı için içtenlikle özür diliyoruz. Bu kulübün her başarısında sevinen, her zor gününde yanında duran vefakar taraftarlarımıza minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'den istifa açıklaması

"BAŞARISIZLIKTA KİMSEYİ SUÇLAMADIM"

Kulübe emeği geçen Mecnun Otyakmaz başta olmak üzere tüm yöneticiler ile taraftarlara teşekkür eden Eken, büyük kulüp olan Sivasspor'un büyük aile sayesinde ayakta durduğunu vurguladı. Yaşanan başarısızlığı tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerini ve üzerine düşen sorumluluğu samimiyetle kabul ettiğini ifade eden Eken, şunları kaydetti:

"Hayatım boyunca başarısızlıklarımda başkasını suçlamadım, şimdi de suçlamıyorum. Çünkü bu, karakterime ters düşer. Sivasspor’umuzun geleceği için herkesin taşın altına elini koyması gerektiğine inanıyorum. Bu görevler kimsenin tekelinde değildir. Ancak ne yazık ki belirli bir kesim tarafından sosyal medyada 'Sivasspor'u başkasına teslim etmezler, başka bir yönetimin gelmesine izin vermezler' gibi yanlış ve zararlı bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa biz, kulübümüzü daha ileri taşıyacak her iyi niyetli yapıya kapımızı sonuna kadar açmaya hazırız."

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"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Eken, bu süreçte kulübün geleceğini önceleyerek, emek vermiş paydaşlarla istişarelerde bulunduklarını belirterek, bu kapsamda, kulübü devralmak isteyen iş insanlarıyla şeffaf görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı. Görüştükleri adayların, kulübün ihtiyaç duyduğu bütçeyi karşılayamayacaklarını ifade ederek kendilerine destek sözü verdiklerini anlatan Eken, gelecek süreçte ciddi ve yapıcı taleplere açık olduklarını bildirdi.

Eken, sözlerine şöyle devam etti:

İSTİFA ÇAĞRILARINA CEVAP

"İstifa çağrısı yapan kıymetli hemşehrilerimize şunu içtenlikle söylemek isterim, görevi bırakmak kolay olandır. Ancak bu kulübü böylesine zor bir dönemde sahipsiz bırakmak bize yakışmazdı. Biz, görevimizi layıkıyla devredebilmenin yollarını arıyoruz. Bu bizim yöneticilik değil, Sivasspor'umuza olan sevgimizin bir gereğidir. Sosyal medya ve bazı mecralarda kulübümüzün borçları hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar yer almaktadır. Bu iddialar, hem camiamızı hem de itibarımızı zedelemektedir. Sivasspor'umuz, Türk futbolunda mali disiplin ve bütçe yönetimiyle örnek gösterilen kulüplerden biridir. Taraftarlarımız bu konuda içi rahat olsun."

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TFF 1. LİG MESAJI: BİR ARKADAŞA BAKIP ÇIKACAĞIZ

Eken, yeni bir sezonun ve TFF 1. Lig'de zorlu bir maratonun kendilerini beklediğine değinerek, bu süreci daha önce yaşadıklarını ve başarıyla tamamladıklarını anımsattı.

2016-2017 sezonunda söylenilen "Bir arkadaşa bakıp çıkacağız." sözünü hatırlatan Eken, inanç, birlik ve mücadele ruhuyla yeniden Süper Lig'e dönmek istediklerini vurguladı.

"KONGREYE KADAR GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ"

Başarının şehrin el birliğiyle mümkün olacağına değinen Eken, "Bizler bu görevde olalım ya da olmayalım bürokratlarımızın, iş insanlarımızın ve elbette en büyük gücümüz olan taraftarlarımızın, takımımıza her zamankinden daha güçlü bir şekilde sahip çıkması gerekiyor." dedi.

Eken, kulübün geleceğini sağlıklı şekilde şekillendirmek adına sezon sonunda olağanüstü genel kurul kararı aldıklarını da aktararak, "Kongreye kadar görevimizin başındayız. Ancak tüm planlamamız, takımımızın geleceğini güvence altına almak üzerinedir." ifadelerini kullandı.

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