Tgrt Haber
Haberler>Spor>Galatasaray'da Ajax maçı hazırlıkları devam ediyor!

Galatasaray'da Ajax maçı hazırlıkları devam ediyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ocak 2025 21:17 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:38
Galatasaray&#039;da Ajax maçı hazırlıkları devam ediyor!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda takımı Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılarak 8'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik idmanla antrenmanı noktaladı.

Galatasaray, yarın öğle saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

İlgili Haberler

 

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...