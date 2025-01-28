Galatasaray'da Ajax maçı hazırlıkları devam ediyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ocak 2025 21:17 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 21:38
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda takımı Ajax ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılarak 8'e 2 çalışan sarı-kırmızılı futbolcular, taktik idmanla antrenmanı noktaladı.
Galatasaray, yarın öğle saatlerinde yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com