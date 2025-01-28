Fenerbahçe Anderson Talisca ile mutlu sona ulaştı! İmzalar atıldı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ocak 2025 19:36 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 19:37
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan Brezilyalı sambacı Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan imzayı attırdı.
Sarı-lacivertli ekip imza paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz."
Kaynak: tgrthaber.com