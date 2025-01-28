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Fenerbahçe Anderson Talisca ile mutlu sona ulaştı! İmzalar atıldı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ocak 2025 19:36 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 19:37
Fenerbahçe Anderson Talisca ile mutlu sona ulaştı! İmzalar atıldı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Suudi Arabistan takımı Al Nassr'dan Brezilyalı sambacı Anderson Talisca'yı renklerine bağlayan imzayı attırdı.

Sarı-lacivertli ekip imza paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca’ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz."

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Kaynak: tgrthaber.com

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