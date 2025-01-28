Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: AA
28 Ocak 2025 19:22 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 19:24
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA