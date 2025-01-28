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Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: AA
28 Ocak 2025 19:22 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 19:24
Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, yarın yapacakları antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti! - 1. Resim

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Kaynak: AA

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