Galatasaray’da Aleksey Batrakov için transfer bombası! Barcelona ve Atletico Madrid itirafı geldi

Sarı-kırmızılıların büyük beklentilerle kadrosuna kattığı genç yıldız Aleksey Batrakov, Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bir dönem Barcelona forması da giyen eski Rus futbolcu Igor Korneev, 21 yaşındaki yetenekle ilgili sürpriz bir itirafta bulunarak oyuncuyu İspanyol devlerinin radarına sokmak istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

"BARCELONA VE ATLETİCO MADRİD'E ÖNERDİM"

Aleksey Batrakov'un potansiyeline vurgu yapan Igor Korneev, İspanya'nın dev kulüpleriyle gerçekleştirdiği temasları şu sözlerle aktardı:

"Batrakov'u Barcelona'ya önerdim. Deco, onu tanıyor ve Flick de muhtemelen tanıyordur. Anlaşılan Barcelona, bunun için henüz erken olduğuna karar verdi. Ayrıca oyuncuyu Atletico Madrid'e de önerdim. Yani futbolda her şey mümkün."

GALATASARAY PERFORMANSI VE TRANSFER DETAYLARI

Sarı-kırmızılı formayı şu ana kadar 7 maçta terleten ve 355 dakika sahada kalan 21 yaşındaki oyuncu, sergilediği 1 gol - 2 asistlik performansla skora katkı sağladı.

Galatasaray, Batrakov'un bonservisi için Lokomotiv Moskova kulübüne 25 milyon Euro ödeyeceğini açıklamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Rus ekibi, oyuncunun bir sonraki satış kârından %15 pay alacak.