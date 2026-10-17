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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:35

Galatasaray’da Aleksey Batrakov için transfer bombası! Barcelona ve Atletico Madrid itirafı geldi

Galatasaray'ın sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı 21 yaşındaki Rus yetenek Aleksey Batrakov için Avrupa futbolunu sallayacak bir transfer itirafı geldi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray’da Aleksey Batrakov için transfer bombası! Barcelona ve Atletico Madrid itirafı geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 15:35

Sarı-kırmızılıların büyük beklentilerle kadrosuna kattığı genç yıldız , Avrupa transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 

Galatasaray’da Aleksey Batrakov için transfer bombası! Barcelona ve Atletico Madrid itirafı geldi

Bir dönem forması da giyen eski Rus futbolcu Igor Korneev, 21 yaşındaki yetenekle ilgili sürpriz bir itirafta bulunarak oyuncuyu İspanyol devlerinin radarına sokmak istediğini ancak transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov için transfer bombası! Barcelona ve Atletico Madrid itirafı geldi

"BARCELONA VE ATLETİCO MADRİD'E ÖNERDİM"

Aleksey Batrakov'un potansiyeline vurgu yapan Igor Korneev, İspanya'nın dev kulüpleriyle gerçekleştirdiği temasları şu sözlerle aktardı:

"Batrakov'u Barcelona'ya önerdim. Deco, onu tanıyor ve Flick de muhtemelen tanıyordur. Anlaşılan Barcelona, bunun için henüz erken olduğuna karar verdi. Ayrıca oyuncuyu 'e de önerdim. Yani futbolda her şey mümkün."

Galatasaray’da Aleksey Batrakov için transfer bombası! Barcelona ve Atletico Madrid itirafı geldi

GALATASARAY PERFORMANSI VE TRANSFER DETAYLARI

Sarı-kırmızılı formayı şu ana kadar 7 maçta terleten ve 355 dakika sahada kalan 21 yaşındaki oyuncu, sergilediği 1 gol - 2 asistlik performansla skora katkı sağladı.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov için transfer bombası! Barcelona ve Atletico Madrid itirafı geldi

, Batrakov'un bonservisi için Lokomotiv Moskova kulübüne 25 milyon Euro ödeyeceğini açıklamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Rus ekibi, oyuncunun bir sonraki satış kârından %15 pay alacak.

Galatasaray’da Aleksey Batrakov için transfer bombası! Barcelona ve Atletico Madrid itirafı geldi
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ETİKETLER
#galatasaray
#Barcelona
#Futbol
#atletico madrid
#Aleksey Batrakov
#Igor Korneev
#Spor
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