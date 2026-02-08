Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 'memleket' vurgusu!

Galatasaray'da galibiyet röportajları geldi. Sarı kırmızılıların mücadeledeki ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, memleketinde olduğu için özel hissettiğini anlattı.

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN 'MEMLEKET' VURGUSU!

"Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi. Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda futbol oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum."

NOA LANG UYUM SÜRECİNDEN BAHSETTİ

"Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim. Taraftarlarla etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor. Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz."