Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 'memleket' vurgusu!

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanından 3-0 ile döndü. Galatasaray'ın yıldız isimleri Barış Alper Yılmaz ve Noa Lang, karşılaşma sonrasında değerlendirmeler gerçekleştirdi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 'memleket' vurgusu!
Galatasaray'da galibiyet röportajları geldi. Sarı kırmızılıların mücadeledeki ilk golünü atan Barış Alper Yılmaz, memleketinde olduğu için özel hissettiğini anlattı.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 'memleket' vurgusu!

GALATASARAY'DA BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN 'MEMLEKET' VURGUSU!

"Mutluyuz. Kolay bir deplasman değil. Rize her zaman zordur. Bugün kazandığımız için mutluyuz. Yeni transferlerimiz de katkı sağladı, çok iyi oynadılar. Taraftarlarımız bugün gerçekten çok iyiydi. Çok özel duygular yaşadım saha içinde. Doğup büyüdüğüm topraklarda oynadım. Ben de onların içindeydim zamanında. Gol attıktan sonra beni alkışladılar. Rizeliler'e çok teşekkür ediyorum."

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'dan 'memleket' vurgusu!

NOA LANG UYUM SÜRECİNDEN BAHSETTİ

"Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim. Taraftarlarla etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor. Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN GALİBİYET GOLLERİ KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Süper Lig devi; Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Victor Osimhen ile sonucu belirlemişti.
