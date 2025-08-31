Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Galatasaray'da beklenen ayrılık duyuruldu!

Galatasaray'da Elias Jelert ile yollar ayrıldı. Son şampiyon, Elias Jelert'in transferine dair resmi açıklama yayınladı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık duyuruldu!
'da beklenen son yaşandı. Sarı kırmızılı formayla bekleneni veremeyen , İngiltere'ye kiralandı.

Galatasaray'da beklenen ayrılık duyuruldu!

GALATASARAY'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Elias Jelert Kristensen'in 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Southampton Football Club Limited, şirketimize 300.000 EUR tutarında geçici bedeli ile maksimum 250.000 EUR tutarında bonus ödeyecektir. Ayrıca, futbolcunun ücretleri Southampton Football Club Limited tarafından ödenecektir. Satın alma opsiyonunun devreye girmesi durumunda, Southampton Football Club Limited tarafından şirketimize 8.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Buna ek olarak, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü şirketimize ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA TRANSFERLER DEVAM EDECEK Mİ?
Aslan'ın, kaleci ve sağ bek takviyeleri yapması bekleniyor.
