Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Galatasaray'da Carlos Cuesta için Brezilya sürprizi!

Galatasaray'da beklenen veda duyuruldu. Sarı kırmızılılar, Carlos Cuesta için transfer bilgilendirmesi yaptı.

Burak Ayaydın
02.09.2025
02.09.2025
'da ile yollar resmen ayrıldı. devi, deneyimli savunmacı için Vasco da Gama ile anlaştı.

https://x.com/VascodaGama/status/1962617786615665119

GALATASARAY'DAN CARLOS CUESTA AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın geçici transferi konusunda, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol şirketimizle yaptığı sözleşme çerçevesinde yarım sezon için 750.000 Euro tutarında geçici bedeli ödeyecektir. Ayrıca, buna ek olarak kiralama süresi takip eden sezonu kapsayacak şekilde, şarta bağlı şekilde uzayabilecek olup, bu durumda geçici transfer bedeli toplamda 2.250.000 Euro olacaktır. Yapılan anlaşma gereği futbolcunun ücretleri Vasco Da Gama Sociedade Anonima Do Futebol tarafından ödenecektir. Vasco Da Gama’nın futbolcuyu satın alma opsiyonu bulunmakta olup, bu opsiyonun kullanılması halinde şirketimize satın alma bedeli olarak 5.750.000 Euro transfer bedeli ödenecektir."

https://x.com/GalatasaraySK/status/1962622188974207422

GALATASARAY'DA CARLOS CUESTA NEDEN GÖNDERİLDİ?
Kolombiyalı savunmacı, sarı kırmızılı formayla çıktığı ilk maçlarda büyük hatalar yapmış ve genel olarak beklentileri karşılayamamıştı.
