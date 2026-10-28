Galatasaray'da derbi sonrası transfer operasyonu: Osimhen'in takım arkadaşı geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında 2-1 mağlup ederek büyük bir psikolojik üstünlük sağlayan Galatasaray, galibiyetin ardından tamamen gelecek fikstüre ve ara transfere odaklandı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü saat 20:00'da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanırken, teknik heyet ve yönetim daralan orta saha rotasyonunu genişletmek için şimdiden düğmeye bastı.

NAPOLİ'DE KRİZ ÇIKTI, GALATASARAY DEVREYE GİRİYOR

Yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı kulübün radarına giren ancak transferi gerçekleşmeyen Kamerunlu yıldız orta saha Zambo Anguissa, yeniden Galatasaray gündeminin ilk sırasına yerleşti. İtalya Serie A ekibi Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yaptığı yeni mukavele görüşmeleri çıkmaza girdi.

İtalyan basınından yansıyan bilgilere çizme temsilcisinden 4 yıllık kontrat ve yıllık 6 milyon Euro talep eden deneyimli oyuncunun bu istekleri, Napoli yönetimi tarafından fazla bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin tıkanma aşamasına geldiği ve Anguissa'nın şartlarında indirime gitmemesi durumunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.

OSİMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile geçmişte Napoli formasını terleten ve oldukça yakın bir arkadaşlık ilişkisine sahip olan Zambo Anguissa'nın adı, sarı-kırmızılı camiada şimdiden büyük heyecana sebep oldu.

Gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetiminin, şartların oluşması ve transfer ihtimalinin netleşmesi durumunda ocak ayında resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı öğrenildi.