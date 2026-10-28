TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:38

Galatasaray'da derbi sonrası transfer operasyonu: Osimhen'in takım arkadaşı geliyor!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek moral depolayan ve şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren Galatasaray, gözünü ocak ayı transfer dönemine dikti. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılı yönetim, Napoli ile sözleşme krizi yaşayan Kamerunlu yıldızı yeniden gündemine aldı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Galatasaray'da derbi sonrası transfer operasyonu: Osimhen'in takım arkadaşı geliyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:38

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi 'yi sahasında 2-1 mağlup ederek büyük bir psikolojik üstünlük sağlayan , galibiyetin ardından tamamen gelecek fikstüre ve ara transfere odaklandı. 

Galatasaray'da derbi sonrası transfer operasyonu: Osimhen'in takım arkadaşı geliyor!

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü saat 20:00'da deplasmanda TÜMOSAN ile kritik bir mücadeleye çıkmaya hazırlanırken, teknik heyet ve yönetim daralan orta saha rotasyonunu genişletmek için şimdiden düğmeye bastı.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer operasyonu: Osimhen'in takım arkadaşı geliyor!

NAPOLİ'DE KRİZ ÇIKTI, GALATASARAY DEVREYE GİRİYOR

Yaz transfer döneminde de sarı-kırmızılı kulübün radarına giren ancak transferi gerçekleşmeyen Kamerunlu yıldız orta saha Zambo Anguissa, yeniden Galatasaray gündeminin ilk sırasına yerleşti. İtalya Serie A ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yaptığı yeni mukavele görüşmeleri çıkmaza girdi.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer operasyonu: Osimhen'in takım arkadaşı geliyor!

İtalyan basınından yansıyan bilgilere çizme temsilcisinden 4 yıllık kontrat ve yıllık 6 milyon Euro talep eden deneyimli oyuncunun bu istekleri, Napoli yönetimi tarafından fazla bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin tıkanma aşamasına geldiği ve Anguissa'nın şartlarında indirime gitmemesi durumunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer operasyonu: Osimhen'in takım arkadaşı geliyor!

OSİMHEN DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile geçmişte Napoli formasını terleten ve oldukça yakın bir arkadaşlık ilişkisine sahip olan Zambo Anguissa'nın adı, sarı-kırmızılı camiada şimdiden büyük heyecana sebep oldu.

Galatasaray'da derbi sonrası transfer operasyonu: Osimhen'in takım arkadaşı geliyor!

Gelişmeleri yakından takip eden Galatasaray yönetiminin, şartların oluşması ve transfer ihtimalinin netleşmesi durumunda ocak ayında resmi girişimlere başlamaya hazırlandığı öğrenildi. 

Galatasaray'da derbi sonrası transfer operasyonu: Osimhen'in takım arkadaşı geliyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı! Ayrılık sonrası Dirk Kuyt kararı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası ilk temas kuruldu! İşte masadaki yerli aday
ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Konyaspor
#Futbol
#Napoli
#Zambo Anguissa
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.