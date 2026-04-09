Galatasaray'da Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye mesaj: 'Diğer branşlar' vurgusu!

Galatasaray Daikin'in CEV Kupası zaferinin ardından, kulüp başkanı Dursun Özbek'ten açıklamalar geldi. Deneyimli yönetici, tarihi gecede Fenerbahçe'ye de net bir mesaj verdi.

Galatasaray Daikin, CEV Kupası final serisinde Chieri 76'yı mağlup etti ve Avrupa şampiyonu oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, zaferden yola çıkarak Fenerbahçe'ye diğer branşlar göndermesini yaptı.

Galatasaray Daikin, CEV Kupası final serisinde Chieri 76'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bu başarıdan yola çıkarak Fenerbahçe'ye diğer branşlar için mesaj gönderdi.
Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde Chieri 76'yı yenerek şampiyon oldu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, voleyboldaki bu zaferin ardından Fenerbahçe'ye diğer branşlarda da iddialı olduklarına dair bir mesaj verdi.
Özbek, futbolda İzmir'de ve basketbolda da galip geldiklerini belirterek, Galatasaray için güzel bir gün olduğunu söyledi.
Mayıs ayının Galatasaray'a ait olduğunu ifade eden Özbek, sezonu kupalarla tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi.
Önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koyarak ilerleyeceklerini belirtti.
GALATASARAY'DA DURSUN ÖZBEK'TEN FENERBAHÇE'YE MESAJ!

"Voleybolda CEV Kupası'nı aldık. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Muhteşem taraftarımız vardı, tebrik ediyorum. Futbolda da İzmir'de güzel bir netice aldık. Basketbolda da galip geldik. Galatasaray için güzel bir gün. Galatasaray için aynı zamanda kupa mevsimi de başladı. Bu birinci kupamız. İnşallah devam edecek. Bildiğiniz gibi mayıslar Galatasaray'ındır. Kulübüm adına onlara teşekkür ediyorum. Daha bitireceğimiz 1-2 iş var. İnşallah sezonu kupalarla tamamlamayı düşünüyoruz. Galatasaray camiasına hayırlı olsun. İnşallah yeni kupalara... Diğer branşlarımız için de çok iddialıyız! Özellikle önümüzdeki yıldan itibaren diğer branşlarda da üzerine koyarak gideceğiz! Camiada bütünlüğümüz ve sevgi iklimimiz var. Bu kupalar onların neticesi. Herkese teşekkür ediyorum."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Serdar Ali Çelikler'den Galatasaray'ın Göztepe galibiyetine sert çıkış: 'En kazma takım' diyerek anlattı!
Galatasaray Daikin CEV Kupası'nda şampiyon oldu: Avrupa'da tarihi gece!
