Galatasaray'da Elias Jelert'e teklif! İngiltere ekipleri bütçeyi ayırdı

03 Ocak 2025 18:14 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 18:16

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Danimarkalı oyuncu Elias Jelert, ilk 11'de kendine yer bulmakta zorlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüpteki geleceği tartışma konusu olan genç futbolcunun aldığı teklif ortaya çıktı.

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Galatasaray'da sezon başında Kopenhag​'dan 9 milyon euro bedelle transfer ettiği Elias Jelert​'e teklif geldi. Danimarkalı oyuncu, Sacha Boey'un yerini doldurması amacıyla takıma katılmıştı ancak ilk 11'e kendine yer bulamamıştı.

Son dönemde yükselen performansıyla teknik direktör Okan Buruk'un dikkatini çeken 21 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir ayrılık planlanmıyor. Sarı-kırmızılı ekibin, genç oyuncuyu kazanmak adına uğraşacağı öğrenildi.

JELERT'E İNGİLTERE'DEN TEKLİF!

İngiltere Championship takımlarının Jelert'e olan ilgisi dikkat çekti. Menajerinin Galatasaray​ yönetimine ilettiği bilgilere göre, futbolcu için önerilen rakamın 7 milyon euro civarında olduğu iddia edildi.

Ancak Galatasaray, sezon başında büyük bir yatırım yaptığı Jelert'i göndermek yerine takımda tutmayı planlıyor.