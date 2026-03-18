Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da Gabriel Sara'dan Okan Buruk itirafı: Liverpool maçı öncesinde o sözü hatırlattı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımın önemli isimlerinden Gabriel Sara, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.03.2026
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
18.03.2026
saat ikonu 00:06

Galatasaray; İstanbul'daki 1-0'lık galibiyetin rövanşında, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final için Liverpool deplasmanına çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Okan Buruk ve Gabriel Sara'dan kritikler gelirken, Brezilyalı oyuncu kendisine verilen bir sözü de basınla paylaştı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN LIVERPOOL DEMEÇLERİ

"Sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için önemli bir gece. Önceki turda çok önemli tecrübeler yaşadık. Rakibimizi daha önce 2 kez yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi deplasmanda yeni bir serüven. Oyuncularıma çok inanıyorum. Yarın iyi bir takım olduğumuzu gösterip, turu geçmek istiyoruz. Bu bizim hayalimiz. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz. Takım olarak iyi durumdayız. Yükselen bir performansımız var. Öz güvenimiz yüksek, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi çok iyi tanıdık. Ligde ve Avrupa'da çok başarılı gidiyoruz. Oyuncularımızın değerleri artıyor, Gabi gibi bir oyuncumuz Brezilya Milli Takımı'na gidiyor. Ona böyle bir çağrı geldi. İnşallah burada ve sonra milli takımda başarılı olacak. Liverpool 11'ini düşünürken, ilk maçtaki tercihleri sürprizdi demeliyim. Gomez'i bekliyordum. Yarın için sakatlığı var, büyük ihtimal oynamayacak diye okudum. Sağ bekte hep değişiklikleri var. Şunu yerleştiremiyorsunuz aslında; orta sahada Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai'nin olduğu, kanatta Gakpo ve Salah oynarsa, Wirtz nerede oynayacak? 4 oyuncuyu da oynatmak için Szoboszlai'yi sağ beke kaydırıyor. Yarın ofansif oyun için bunu yine düşünebilir. İlk maçta Wirtz'in kenardan içeri çok girmesi, ilk dakikalarda buna karşı yerleşemedik ama sonra hallettik. Rakibimizi tanıyoruz, ne yapacaklarını biliyoruz. Biraz kendi oyunumuza odaklanmalıyız, neleri iyi yapabiliriz, bunu düşüneceğim. Kazanırsak çok sevineceğiz. Başaramazsak çok üzüleceğiz. Biz buraya kadar geldik, burada kaybettik diye düşünmeyeceğiz, her türlü üzüleceğiz. Kazanma şansımız var, bu taraftan düşünmek istiyorum. Oyuncularım da böyle düşünmeli. Kazanırsak nereye gideriz, bunu düşünmek daha doğru olacak. İngiltere'de taraftarların olması çok önemliydi ama bu da bir motivasyon. Bu ceza adil değil. Galatasaray taraftarı bölümünün, Liverpool'a verilmesi de doğru değil. Farklı kişinin hatasından farklı kişiler ceza alıyor. Cezalandırma doğru değil, adil değil. Haklı değil, doğru değil. Burada taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Onlar için oynayacağız. Bu bizim için önemli bir fırsat."

GABRIEL SARA'DAN OKAN BURUK İTİRAFI!

"Buraya gelirken çok basit odağımız var, onlara karşı kazanmalıyız. Bir avantajımız var ama ayağımız yere basacak. Yarınki maça odaklanacağız ve umarım iyi bir sonuç alacağız. Oynamayı seviyorum. Hangi pozisyona koyarsa koysun hoca ben oynarım, mutlu olurum.

Bazen Torreira'ya yakın olmayı seviyorum, topa daha çok dokunmak için. 10 numara oynarken de gol atabileceğim için mutluyum. Nerede olursa olsun oynamaktan mutluyum. Şu anda hayallerimi yaşıyorum... Okan hocamla Galatasaray'a gelirken ilk konuştuğum şeylerden biriydi. Bana söz vermişti ve 'Galatasaray için oynarsan Brezilya'ya seçilirsin' demişti. Burada olduğum için çok gurur duyuyorum!"

Sıkça Sorulan Sorular

KADRO DEĞERİ AÇISINDAN GALATASARAY AVRUPA'DA NE DURUMDA?
Temsilcimiz; Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16 takım arasında, en düşük bütçeli takımlardan biri olarak dikkat çekiyor.
