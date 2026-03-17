İran'dan 2026 Dünya Kupası'na katılmak için tek şart!

İran'; ABD ve İsrail tarafından başlatılan savaş sonrasında, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacağını duyurmuştu. Ardından ise sürece dahil olan FIFA, İran'ı turnuvaya özellikle davet etmişti. An itibarıyla gelinen noktadaysa İran, yaz dönemi için özel bir şart koştu.
2026 Dünya Kupası'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenleneceği dönemde; İran'dan FIFA'ya tek bir şart geldi. Halihazırda savaşın devam ettiğini ve Donald Trump'ın yaklaşımının doğru olmadığını belirten yöneticiler, tüm maçlarını Meksika'da oynamaları halinde organizasyona dahil olabileceklerini ifade etti.
FIFA'nın aksine İran Milli Takımı'na veto uygulamak isteyen ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın turnuvada yer almasının doğru olmayacağını ve güvenliğin sağlanamayacağını söylemişti.