Liverpool cephesinden Galatasaray'a mesaj: "Maç Anfield'da!"

Liverpool'da, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı için basın toplantısı düzenlendi. İngiltere devinin antrenörü Arne Slot ve takımın yıldızlarından Andrew Robertson, zorlu süreci değerlendirdi.

Liverpool cephesinden Galatasaray'a mesaj: "Maç Anfield'da!"
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 19:25
Galatasaray, çarşamba akşamı saat 23.00 itibarıyla Liverpool deplasmanına konuk olacak. İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kaybeden kırmızı beyazlılarda, rövanş öncesi önemli açıklamalar yapıldı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİNDE ARNE SLOT'TAN İTİRAF!

"Galatasaray'a karşı çok zor bir maç. Galatasaray'a karşı iki defa oynadık ve iki defa kaybettik. İlk defa evimizdeyiz. Taraftarımız bizi her zaman olduğu gibi destekleyecek. Tottenham maçında 1-1 olduktan sonra son ana kadar savaştık. Oyuncularım savaşmaya hazır. Diğer takımdan daha az şans bulduğumuz çok az maç oldu. Oyuncularım bu yaklaşımı 1-1'den sonra da gösterdi. Belki birkaç kararım, harika kararlar değildi dönüp bakınca! Her zaman maçları kazanmak istedim. Takımımı, diğer takımların önüne geçirmek istedim. Benim olduğum maçların yüzde 90'ında takımım, rakipten daha fazla gol pozisyonu üretti."

ANDREW ROBERTSON ANFIELD VURGUSUNU YAPTI

"Yarın akşam çeyrek finale kalmak için bir şansımız var. Vazgeçmeyeceğiz, denemeye devam edeceğiz. Bu sezonu tersine çevirmenin tek yolu bu. En hayal kırıklığına uğradığımız şey, taraftarımızı üzmekti. Anfield'da işimizi yapıyorduk ve insanları mutlu ediyorduk. İnsanlar evlerine mutlu göndermek istiyorduk, pazar günü ise mutlu dönmediler. Yarın akşam için hiç kaygılanmıyorum. Anfield ışıkları altında özel bir akşam olacak. Geçmişte harika geceler yaşadık. Yarın onların bizi desteklemesini sağlayacak, heyecanlanacakları bir performans sergilemek zorundayız. Bu kadronun Şampiyonlar Ligi'nde son sekize kalacak kadar iyi olduğuna inanıyoruz ama bunu sahada göstermemiz gerekiyor. Geçen hafta bunu yeterince gösteremedik, sahanın her yerinde zorlandık ve performans seviyemizin yukarı çıkması şart. Galatasaray taraftarlarının hakkını verelim. İstanbul'da bize çok zor anlar yaşattılar. Ancak bu kez maç Anfield'da. Şimdi atmosferi biz oluşturacağız. Galatasaray çok iyi takım. Galatasaray'a karşı oynamak gerçekten zor. Ama karşılarında Liverpool olduğunu göstermemiz gerekiyor."

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'IN İSTANBUL'DAKİ GALİBİYETİNDE GOL KİMDEN GELMİŞTİ?
Mario Lemina, temsilcimizin zafere uzanmasını sağlayan isim olmuştu.
