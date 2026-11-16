Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın 36 yaşındaki Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Sky Sport'a konuştu. İlkay, Galatasaray'ın son durumundan kulüpteki geleceğine kadar dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

Az süre almasının kendisini mutlu etmediğini ancak takımın başarısının önceliği olduğunu vurgulayan İlkay Gündoğan, "Profesyonel futbolda gerçekçi olmak gerekiyor. Az oynadığınızda veya hiç süre alamadığınızda kimse tamamen mutlu olamaz." dedi. İlkay ayrıca, Galatasaray'ın yakaladığı başarılı seriden ise büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Almanya, İngiltere ve İspanya'nın dev kulüplerinde forma giyen deneyimli oyuncu, Galatasaray'a tecrübesini aktarmak için geldiğini ve antrenmanlarda en iyisini yapmaya devam edeceğini söyledi.

AYRILIK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU

Geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Galatasaray'da bu sezon süre bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan, devre arasında takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara da açıklık getirdi.

İlkay, kış transfer döneminde takım değiştirmeyi düşünmediğini belirtti. Deneyimli oyuncu, "Şu anda devre arasında transfer olmak gündemimde değil. Gelecek yaz Galatasaray ile yeni kupalar kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sona erecek olan İlkay, futbolu bırakmayı düşünmediğini de açıkladı. Kendisini fiziksel olarak çok iyi hissettiğini belirten tecrübeli futbolcu, "Yazdan sonra da profesyonel futbol oynamaya devam etmek istediğimi şimdiden net bir şekilde söyleyebilirim. Şu anda kendimi son derece fit hissediyorum. Yeniden fırsat bulduğumda hazır olacağım. Diğer şeyler benim elimde değil." dedi.

İlkay Gündoğan, bu sezon Galatasaray'da 5 maçta forma giyerken hiçbir karşılaşmada ilk 11'de yer almadı. İlkay söz konusu maçlarda toplam 75 dakika süre bulabildi. Tecrübeli oyuncu, gol ve asist katkısı yapamadı.