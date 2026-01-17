Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan takıma mesaj: "Hazır olmamız gerekiyor"

Galatasaray'ın yıldız futbolcularından maç analizleri geldi. Halihazırda Şampiyonlar Ligi mesajı da verilen akşamda, esasen ise Atletico Madrid maçı işaret edildi.

GALATASARAY'DA İLKAY GÜNDOĞAN'DAN TAKIMA MESAJ

"Skor bizim için üzücü. Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim beklentilerimiz var. Şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk ben anlamalıyım. Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek söyleyecek bir şey var, o da daha iyi olmak, daha iyi çalışmak, bunun üstüne daha da çok katmak. İlk olarak kendi beklentimiz yüksek. Seviyeyi yükseğe koyarsak... Daha iyi olmalıyız. Bu seviyede futbol oynarsan, her 3-4 günde 1 maç oynamaya hazır olman gerekiyor, fiziksel ve zihinsel olarak. Çaresi yok, hepimiz profesyoneliz. Haftada 1 maç olur, 3 maç olur, fark etmez! Herkes elinden gelenin en iyisini yapmalı hazır olmak için. Bunun bir özrü falan yok. Hepimiz profesyoneliz. Hepimiz nasıl kazanıldığını biliyoruz. Kendimize, arkadaşlarımıza, kulübümüze ispatlamalıyız."

UĞURCAN ÇAKIR'DAN ATLETICO MADRID HEDEFİ

"Bana göre oyunun 90 dakika hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik. Gaziantep'in geçişten ve duran toptan pozisyonları var. 90 dakika oyunun hakimi bizdik. Galibiyeti kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Hala lideriz. Kafamızı kaldırıp Atletico Madrid maçına hazırlanacağız. Tecrübeli oyuncular, kaliteli futbolcular var. Atletico Madrid maçından puan veya puanlar alıp yolumuza devam edeceğiz. Kafamızı kaldırıp bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Bazen böyle puan kayıpları olabilir. Puan kaybını hak etmedik, galibiyeti hak ettik. Şampiyonlar Ligi bizim için çok kıymetli. Puan veya puanlar alıp orada devam etmek istiyoruz."

ABDÜLKERİM BARDAKCI DA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ HATIRLATTI

"Kesinlikle kazanmalıydık. Hala lideriz, her şey bizim elimizde. Hiçbir şey için geç değil. Biz çok iyi bir takımız. 3-4 gün sonra Atletico Madrid maçı var. O mücadelede çıkış yakalayıp taraftarımıza hediye etmek istiyoruz."