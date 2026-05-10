Galatasaray'da Lemina şampiyonlukla ilgili konuştu! "Her şeyi kazanmak istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın şampiyonluk maçında lider Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, şampiyonluğun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk için gururlu ve mutlu olduklarını aktaran Lemina, "Bunun için çok çalışıyorduk. Gerçekten zor ve uzun bir sezon oldu. İyi iş çıkardık, taraftarlar harikaydı, teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Bu yüzden herkesi tebrik ederim" diye konuştu.

Gelecek sezon hakkında düşüncelerini paylaşan Gabonlu futbolcu, "Her şeyi kazanmak istiyoruz, yapmak istediğimiz şey bu. Maalesef kupayı kazanamadık ama gelecek yıl neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray taraftarlarına da destekleri için teşekkür etti.