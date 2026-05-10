Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Galatasaray'da Lemina şampiyonlukla ilgili konuştu! "Her şeyi kazanmak istiyoruz"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina, "Her şeyi kazanmak istiyoruz, yapmak istediğimiz şey bu" dedi.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 02:17
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 02:17

Trendyol 'de 33. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın maçında lider , sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup etmeyi başardı ve ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray, şampiyonluk maçında Antalyaspor'u 4-2 yendi.
Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, şampiyonluk için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti.
Lemina, gelecek sezon her şeyi kazanmak istediklerini söyledi.
Lemina, Galatasaray taraftarlarına destekleri için teşekkür etti.
Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu , şampiyonluğun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluk için gururlu ve mutlu olduklarını aktaran Lemina, "Bunun için çok çalışıyorduk. Gerçekten zor ve uzun bir sezon oldu. İyi iş çıkardık, taraftarlar harikaydı, teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Bu yüzden herkesi tebrik ederim" diye konuştu.

Gelecek sezon hakkında düşüncelerini paylaşan Gabonlu futbolcu, "Her şeyi kazanmak istiyoruz, yapmak istediğimiz şey bu. Maalesef kupayı kazanamadık ama gelecek yıl neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Son olarak 32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray taraftarlarına da destekleri için teşekkür etti.

