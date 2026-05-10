Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Okan Buruk geleneği sürdürdü! Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi. Ligde 18 sezondur süregelen Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı.

GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 02:04
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 02:04

Trendyol 'de 33. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Sahasında Antalyaspor'u ağırlayan lider , iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Okan Buruk geleneği sürdürdü! Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 yenerek Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19 sezona çıktı.
Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi, 2007-2008 sezonundan beri devam ederek 19 sezona ulaştı.
Son 19 sezonda en çok şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk oldu.
Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile Zico'dur.
Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyon oldu.
19 SEZONDUR TÜRK TEKNİK ADAMLAR KAZANIYOR

Ligde 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan seride üst üste 18 kez Türk teknik adamlar mutlu sona ulaştı. Bu sezon yönetimindeki Galatasaray'ın ipi önde göğüslemesiyle Süper Lig'de 18 sezondur süregelen Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı.

Süper Lig'de 67. sezonda 33. kez Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

SON 19 SEZONDA EN ÇOK OKAN BURUK ŞAMPİYON YAPTI

Yerli teknik adamların damga vurduğu son 19 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başındaki Okan Buruk yaşadı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray ile 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 4 kez mutlu sona taşıdı.

Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı. Bu sezon da şampiyonluğu garantileyen Buruk, toplam kupa sayısını 5'e çıkartarak Fatih Terim'i geride bıraktı.

Son 19 sezonda Şenol Güneş iki kez şampiyon olan takımın başında yer alırken; Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SON YABANCI TEKNİK ADAM ZICO

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

SezonŞampiyonTeknik DirektörÜlke
2007-08GalatasarayCevat GülerTürkiye
2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye
2009-10BursasporErtuğrul SağlamTürkiye
2010-11FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2011-12GalatasarayFatih TerimTürkiye
2012-13GalatasarayFatih TerimTürkiye
2013-14FenerbahçeErsun YanalTürkiye
2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye
2015-16BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2016-17BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2017-18GalatasarayFatih TerimTürkiye
2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye
2019-20İstanbul BaşakşehirOkan BurukTürkiye
2020-21BeşiktaşSergen YalçınTürkiye
2021-22TrabzonsporAbdullah AvcıTürkiye
2022-23GalatasarayOkan BurukTürkiye
2023-24GalatasarayOkan BurukTürkiye
2024-25GalatasarayOkan BurukTürkiye
2025-26GalatasarayOkan BurukTürkiye
