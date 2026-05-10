Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Sahasında Antalyaspor'u ağırlayan lider Galatasaray, iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-2 mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Okan Buruk geleneği sürdürdü! Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı Galatasaray'ın Antalyaspor'u 4-2 yenerek Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19 sezona çıktı. Galatasaray, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi, 2007-2008 sezonundan beri devam ederek 19 sezona ulaştı. Son 19 sezonda en çok şampiyonluk kazanan teknik direktör Okan Buruk oldu. Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile Zico'dur. Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyon oldu.

19 SEZONDUR TÜRK TEKNİK ADAMLAR KAZANIYOR

Ligde 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan seride üst üste 18 kez Türk teknik adamlar mutlu sona ulaştı. Bu sezon Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ipi önde göğüslemesiyle Süper Lig'de 18 sezondur süregelen Türk teknik direktörlerin şampiyonluk serisi 19'a çıktı.

Süper Lig'de 67. sezonda 33. kez Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

SON 19 SEZONDA EN ÇOK OKAN BURUK ŞAMPİYON YAPTI

Yerli teknik adamların damga vurduğu son 19 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başındaki Okan Buruk yaşadı.

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray ile 2011-2012, 2012-2013, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 4 kez mutlu sona taşıdı.

Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı. Bu sezon da şampiyonluğu garantileyen Buruk, toplam kupa sayısını 5'e çıkartarak Fatih Terim'i geride bıraktı.

Son 19 sezonda Şenol Güneş iki kez şampiyon olan takımın başında yer alırken; Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SON YABANCI TEKNİK ADAM ZICO

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 19 sezonda Galatasaray 10, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Süper Lig'de son 19 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle: