Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında bileti kesiliyor: Alternatifi Premier Lig'den

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray'da gözler bir yandan da devre arası transfer dönemine çevrildi.

Transferiyle büyük yankı uyandırarak kadroya katılan Leroy Sane’nin sergilediği futbol, teknik ekibin ve yönetimin beklentilerinin oldukça gerisinde kaldı.

Sarı-kırmızılı kurmaylar, 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusunun form grafiğinde belirgin bir iyileşme olmaması halinde ocak ayında ayrılık opsiyonunu masaya yatırmaya hazırlanıyor. Sane'nin kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürse de Kemerburgaz'da olası bir yol ayrımı için hazırlıklar başladı.

İNGİLTERE'DEN ISMAİLA SARR BOMBASI

Sane transferinde yaşanabilecek olası bir gelişmeye karşın elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray yönetimi, kanat hattını güçlendirmek için alternatif listesini oluşturdu. Arama çalışmalarını Premier Lig'e yoğunlaştıran sarı-kırmızılı ekibin radarına takılan ilk isim Crystal Palace forması giyen Ismaila Sarr oldu. 28 yaşındaki Senegalli yıldızın, Sane ile yolların ayrılması durumunda kadroya katılacak ilk adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.

SÖZLEŞME SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Galatasaray cephesi, Senegalli kanat oyuncusunun İngiliz kulübüyle sürdürdüğü yeni sözleşme pazarlıklarını da anbean takip ediyor. Crystal Palace ile mevcut kontratı 30 Haziran 2029'da bitecek olan Sarr’ın kulübüyle şartlarda uzlaşamaması halinde yönetimin resmi hamleyi yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana Aslan'ın takibinde yer alan ve güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen yetenekli futbolcu için atılacak adımlar, Leroy Sane'nin geleceğine bağlı olarak kesinleşecek.