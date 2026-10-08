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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:22

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında bileti kesiliyor: Alternatifi Premier Lig'den

Sarı-kırmızılılarda büyük umutlarla transfer edilen Leroy Sane'nin performansı tartışma konusu olurken, yönetim devre arası transfer dönemi için düğmeye bastı. Alman yıldızla yolların ayrılması durumunda rotayı İngiltere'ye kıracak olan Aslan, Premier Lig'in yıldız ismini gözüne kestirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında bileti kesiliyor: Alternatifi Premier Lig'den
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 17:20
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 17:22

'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren 'da gözler bir yandan da devre arası transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında bileti kesiliyor: Alternatifi Premier Lig'den

Transferiyle büyük yankı uyandırarak kadroya katılan ’nin sergilediği , teknik ekibin ve yönetimin beklentilerinin oldukça gerisinde kaldı. 

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında bileti kesiliyor: Alternatifi Premier Lig'den

Sarı-kırmızılı kurmaylar, 30 yaşındaki Alman kanat oyuncusunun form grafiğinde belirgin bir iyileşme olmaması halinde ocak ayında ayrılık opsiyonunu masaya yatırmaya hazırlanıyor. Sane'nin kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar sürse de Kemerburgaz'da olası bir yol ayrımı için hazırlıklar başladı.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında bileti kesiliyor: Alternatifi Premier Lig'den

İNGİLTERE'DEN ISMAİLA SARR BOMBASI

Sane transferinde yaşanabilecek olası bir gelişmeye karşın elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray yönetimi, kanat hattını güçlendirmek için alternatif listesini oluşturdu. Arama çalışmalarını Premier Lig'e yoğunlaştıran sarı-kırmızılı ekibin radarına takılan ilk isim forması giyen Ismaila Sarr oldu. 28 yaşındaki Senegalli yıldızın, Sane ile yolların ayrılması durumunda kadroya katılacak ilk adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında bileti kesiliyor: Alternatifi Premier Lig'den

SÖZLEŞME SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Galatasaray cephesi, Senegalli kanat oyuncusunun İngiliz kulübüyle sürdürdüğü yeni sözleşme pazarlıklarını da anbean takip ediyor. Crystal Palace ile mevcut kontratı 30 Haziran 2029'da bitecek olan Sarr’ın kulübüyle şartlarda uzlaşamaması halinde yönetimin resmi hamleyi yapacağı öğrenildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana Aslan'ın takibinde yer alan ve güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen yetenekli futbolcu için atılacak adımlar, Leroy Sane'nin geleceğine bağlı olarak kesinleşecek.

Galatasaray'da Leroy Sane şoku! Devre arasında bileti kesiliyor: Alternatifi Premier Lig'den
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ETİKETLER
#galatasaray
#Leroy Sane
#Süper Lig
#Futbol
#crystal palace
#İsmaila Sarr
#Spor
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