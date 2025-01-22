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Galatasaray'da maaş kaosu! İcardi'nin tatili takımda huzursuzluk çıkardı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Vole
22 Ocak 2025 21:47 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 21:48
Galatasaray&#039;da maaş kaosu! İcardi&#039;nin tatili takımda huzursuzluk çıkardı

Ligde son olarak Hatayspor ve ardından UEFA Avrupa Ligi'nde son sırada bulunan Dinamo Kiev ile berabere kalan Galatasaray'da futbolcular maaş konusunda huzursuzluk çıkardı. Bazı yerli futbolcular sakatlanarak tatile çıkan Mauro Icardi'nin aldığı maaşlardan rahatsız olduklarını dile getirdi.

Süper Lig'de Hatayspor​ ile berabere kalan ve UEFA Avrupa Ligi'nde son sırada bulunan Dinamo Kiev​ karşısında puan kaybeden Galatasaray​'da, saha dışındaki gelişmeler gündeme oturdu. Takım içerisindeki maaş adaletsizliği nedeniyle futbolcular arasında huzursuzluk yaşandığı iddia edildi.

Ünlü spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, YouTube'da yayın yapan Vole programında yaptığı açıklamada, özellikle yerli futbolcuların yüksek performanslarına rağmen düşük maaşlar aldıklarını, bu durumun Mauro Icardi'nin aldığı yüksek maaşlarla kıyaslandığında rahatsızlık çıkardığını belirtti.

Galatasaray'da maaş kaosu! İcardi'nin tatili takımda huzursuzluk çıkardı - 1. Resim

GALATASARAY'DA MAAŞ KAOSU!

Çelikler, "500 bin Euro’ya, 1 milyon Euro’ya büyük performans veren Türk futbolcular, İcardi’nin aylardır tatil yapmasına rağmen kendilerinden 7-8 kat maaş almasından huzursuzmuş" ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler'in konu ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Benim duyduğum kadarıyla Galatasaray’da kaos varmış. 500 bin Euro’ya, 1 milyon Euro’ya büyük performans veren Türk futbolcular, İcardi’nin aylardır tatil yapmasına rağmen kendilerinden 7-8 kat maaş almasından huzursuzmuş."

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Kaynak: Vole
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