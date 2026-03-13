Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Liverpool maçı sonrası ipler koptu: Yönetim noktayı koydu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde devleri dize getiren Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Avrupa arenasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan sarı-kırmızılılarda, maçın sevincinin yerini transfer hareketliliği aldı. Kulislerde konuşulan iddialara göre, Galatasaray yönetimi Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir karara imza attı.

ICARDİ İLE İPLER NEDEN KOPTU?

Bir dönem taraftarın sevgilisi olan Icardi’nin, son dönemdeki tavırları bardağı taşıran son damla oldu. Arjantinli yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi zaferlerinin ardından sosyal medya sessizliğine bürünmesi, camiada "aidiyet sorunu" olarak yorumlandı.

Victor Osimhen’in gelişiyle birlikte ikinci plana düşen ve yedek kulübesine hapsolan Icardi’nin bu durumdan duyduğu huzursuzluk, antrenman performansına da yansıdı. Sahadaki hırslı görüntüsünden uzaklaşan tecrübeli golcünün, takımdan mental olarak koptuğu gözlemlendi.

YENİ SÖZLEŞME KARARI

Takvim'in haberine göre; yönetim, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Icardi’ye yeni bir sözleşme teklif etmeme kararı aldı.

124 MAÇ, 100 SKOL KATKISI!

Galatasaray formasıyla çıktığı 124 maçta 76 gol atıp 24 asist yaparak tam 100 gole direkt etki eden Icardi, sarı-kırmızılı tarihin en verimli golcülerinden biri olsa da, profesyonel tercihler bu istatistiğin önüne geçti.

OKAN BURUK'UN YENİ GOLCÜ FORMÜLÜ

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yaptı. Başarılı çalıştırıcının, Victor Osimhen’in oyun tarzına uyum sağlayacak, ön alan baskısında aktif rol alacak ve fizik gücü yüksek bir santrfor istediği öğrenildi. Icardi’nin yerine gelecek ismin, Osimhen'i yedekleyecek değil, onunla rekabet edecek dinamizmde bir isim olması hedefleniyor.