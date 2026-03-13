Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Liverpool maçı sonrası ipler koptu: Yönetim noktayı koydu

Trendyol Süper Lig devi Galatasaray’da tarihi Liverpool zaferinin yankıları sürerken, Florya’dan sızan haberler gündeme bomba gibi düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli süper yıldız Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 10:20

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde devleri dize getiren Galatasaray’da sıcak saatler yaşanıyor. Avrupa arenasında Liverpool’u 1-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan sarı-kırmızılılarda, maçın sevincinin yerini transfer hareketliliği aldı. Kulislerde konuşulan iddialara göre, Galatasaray yönetimi Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili sürpriz bir karara imza attı.

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Liverpool maçı sonrası ipler koptu: Yönetim noktayı koydu

ICARDİ İLE İPLER NEDEN KOPTU?

Bir dönem taraftarın sevgilisi olan Icardi’nin, son dönemdeki tavırları bardağı taşıran son damla oldu. Arjantinli yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi zaferlerinin ardından sosyal medya sessizliğine bürünmesi, camiada "aidiyet sorunu" olarak yorumlandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Liverpool maçı sonrası ipler koptu: Yönetim noktayı koydu

Victor Osimhen’in gelişiyle birlikte ikinci plana düşen ve yedek kulübesine hapsolan Icardi’nin bu durumdan duyduğu huzursuzluk, antrenman performansına da yansıdı. Sahadaki hırslı görüntüsünden uzaklaşan tecrübeli golcünün, takımdan mental olarak koptuğu gözlemlendi.

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Liverpool maçı sonrası ipler koptu: Yönetim noktayı koydu

YENİ SÖZLEŞME KARARI

Takvim'in haberine göre; yönetim, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Icardi’ye yeni bir sözleşme teklif etmeme kararı aldı.

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Liverpool maçı sonrası ipler koptu: Yönetim noktayı koydu

124 MAÇ, 100 SKOL KATKISI!

Galatasaray formasıyla çıktığı 124 maçta 76 gol atıp 24 asist yaparak tam 100 gole direkt etki eden Icardi, sarı-kırmızılı tarihin en verimli golcülerinden biri olsa da, profesyonel tercihler bu istatistiğin önüne geçti.

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Liverpool maçı sonrası ipler koptu: Yönetim noktayı koydu

OKAN BURUK'UN YENİ GOLCÜ FORMÜLÜ

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek sezonun planlamasını şimdiden yaptı. Başarılı çalıştırıcının, Victor Osimhen’in oyun tarzına uyum sağlayacak, ön alan baskısında aktif rol alacak ve fizik gücü yüksek bir santrfor istediği öğrenildi. Icardi’nin yerine gelecek ismin, Osimhen'i yedekleyecek değil, onunla rekabet edecek dinamizmde bir isim olması hedefleniyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Liverpool maçı sonrası ipler koptu: Yönetim noktayı koydu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de yılın transfer harekatı! Bundesliga’nın yıldızı için operasyon başladı: İtalyan devleri de peşinde...
Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu hamlesi! İtalyanlar ayrılığı duyurdu: Ödenecek bonservis bedeli ortaya çıktı
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.