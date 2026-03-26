Galatasaray’da Mauro Icardi için yeni formül! Yönetimin Arjantinli yıldıza sözleşme şartı belli oldu: 'Şampiyon yap...'

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen, Liverpool ile oynanan mücadelede talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kolu kırılan ve başarılı bir operasyon geçiren Nijeryalı yıldızın sahalardan 1.5 ay uzak kalması bekleniyor.
Sağlık heyeti, Osimhen’in rehabilitasyon sürecine başladı. Normal şartlarda 24-26 Nisan tarihlerindeki Fenerbahçe derbisine yetişmesi öngörülen golcü oyuncu için özel bir koruyucu aparat formülü üzerinde duruluyor. Eğer iyileşme hızı beklenenden yüksek olursa, Osimhen’in daha erken sahalara dönme ihtimali masada.
Osimhen’in yokluğunda forvet hattındaki tek büyük umut Mauro Icardi oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için Galatasaray yönetimi stratejik bir hamle yaptı.
Yönetim, Icardi ile yaptığı görüşmede net bir mesaj verdi: "Kalan 8 haftada sadece sahaya odaklan, atacağın gollerle bizi şampiyon yap; ardından yeni sözleşme için masaya oturalım."
Ailesini görmek için özel izinle ülkesine giden yıldız golcünün yarın İstanbul’a gelerek Florya’da antrenmanlara başlaması bekleniyor.
Hücum hattındaki opsiyonları azalan Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın kanatlardaki form grafiğini bozmak istemiyor. Bu nedenle forvet rotasyonunda birinci öncelik tamamen Icardi’ye verilmiş durumda.
|Oyuncu
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Önemi
|Icardi
|39
|15
|2
|Kalan haftalarda sergileyeceği performans şampiyonluk düğümünü çözecek.
|Başlık
|Detay
|Hedef
|Milli ara sonrası kayıpsız ilerlemek
|Kritik Durak
|24-26 Nisan Fenerbahçe Derbisi
|Güncel İstatistik
|Icardi'den bu sezon toplam 17 gollük katkı