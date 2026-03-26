SON DAKİKA!
Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Galatasaray’da Mauro Icardi için yeni formül! Yönetimin Arjantinli yıldıza sözleşme şartı belli oldu: 'Şampiyon yap...'

Süper Lig devi Galatasaray'da Victor Osimhen'den gelen kötü haber planları altüst ederken, yönetim Mauro Icardi için devrede. Arjantinli yıldıza sunulan 'şampiyonluk şartlı' yeni sözleşme teklifi ve dev derbi öncesi Osimhen'in sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...

Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü golcüsü , Liverpool ile oynanan mücadelede talihsiz bir yaşadı. Kolu kırılan ve başarılı bir operasyon geçiren Nijeryalı yıldızın sahalardan 1.5 ay uzak kalması bekleniyor.

ERKEN DÖNÜŞ İHTİMALİ VAR MI

Sağlık heyeti, Osimhen’in rehabilitasyon sürecine başladı. Normal şartlarda 24-26 Nisan tarihlerindeki Fenerbahçe derbisine yetişmesi öngörülen golcü oyuncu için özel bir koruyucu aparat formülü üzerinde duruluyor. Eğer iyileşme hızı beklenenden yüksek olursa, Osimhen’in daha erken sahalara dönme ihtimali masada.

MAURO ICARDİ’YE "ŞAMPİYON YAP, İMZAYI AT" TALİMATI

Osimhen’in yokluğunda forvet hattındaki tek büyük umut oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız için yönetimi stratejik bir hamle yaptı.

YENİ SÖZLEŞME ŞARTI

Yönetim, Icardi ile yaptığı görüşmede net bir mesaj verdi: "Kalan 8 haftada sadece sahaya odaklan, atacağın gollerle bizi şampiyon yap; ardından yeni sözleşme için masaya oturalım."

ARJANTİN DÖNÜŞÜ YARIN

Ailesini görmek için özel izinle ülkesine giden yıldız golcünün yarın İstanbul’a gelerek Florya’da antrenmanlara başlaması bekleniyor.

OKAN BURUK’UN FORVET PLANI: ICARDİ Mİ, BARIŞ ALPER Mİ?

Hücum hattındaki opsiyonları azalan Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ın kanatlardaki form grafiğini bozmak istemiyor. Bu nedenle forvet rotasyonunda birinci öncelik tamamen Icardi’ye verilmiş durumda.

OyuncuMaç SayısıGolAsistÖnemi
Icardi39152Kalan haftalarda sergileyeceği performans şampiyonluk düğümünü çözecek.

GALATASARAY’IN KRİTİK FİKSTÜRÜ VE HEDEFLER

BaşlıkDetay
HedefMilli ara sonrası kayıpsız ilerlemek
Kritik Durak24-26 Nisan Fenerbahçe Derbisi
Güncel İstatistikIcardi'den bu sezon toplam 17 gollük katkı
