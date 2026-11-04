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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:40

Galatasaray'da Okan Buruk, Stuttgart zaferi sonrasında konuştu! "Kazandığımız için mutluyuz"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında karşılaştığı Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, "Kazandığımız için mutluyuz, 6 puana geldik. Üstteki takımları yakalama şansını hayal ediyoruz. Hem maç kazanmak önemli hem bir üst tura gidebilmek bizim için önemli" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Galatasaray'da Okan Buruk, Stuttgart zaferi sonrasında konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:40

'nde 4. hafta maçları oynanıyor. "Devler Ligi"nde Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında sahasında Almanya ekibi Stuttgart ile kozlarını paylaştı. Cimbom, mücadeleyi ilk yarıda Rus futbolcusu 'un attığı gollerle 2-0 kazandı ve organizasyondaki 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Galatasaray'da teknik direktör , mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Okan Buruk, Stuttgart zaferi sonrasında konuştu! "Kazandığımız için mutluyuz"

Stuttgart'ın hücum gücünün yüksek olduğunu söyleyen Okan Buruk, "İlk yarıda 2-0 yaptık. İkinci yarı hücum geçişlerini biraz daha iyi yapabilirdik. Bence zemin iki takımı da etkiledi. İki takımın baskı yapması, uzun topların çoğalmasını da sağladı. Rakibimizin önemli pozisyonları oldu. Kazandığımız için mutluyuz, 6 puana geldik. Maç içerisinde fiziksel güçlerini hep gösterdiler. Boy ortalamaları 1.86'yı gösteriyordu. Çok iyi bir takım. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici. Ülke puanı için de aldığımız her galibiyet önemli. Ülke takımları olarak puanımızı yükseltiyoruz. Üstteki takımları yakalama şansını hayal ediyoruz. Hem maç kazanmak önemli hem bir üst tura gidebilmek bizim için önemli" diye konuştu.

"MİLLİ ARAYA KAZANARAK GİRMEK İSTİYORUZ"

Milli maçlar için verilecek araya kazanarak girmek istediklerini belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Amed maçı var. Ekim ayını kapattık, kasım ayına da galibiyetle başladık. Bütün oyuncularım takımın başarısı çaba sarf ediyor. Leroy Sane de her antrenmanda yüzde 100 çalışıyor. O formayı almak için elinden geleni yapıyor. Leao'yu lig maçında 90 dakika oynattık. Bugünkü planımız sol açıkta Barış ile başlayıp, Rafa ile devam etmekti. Geniş bir kadromuz var. Hepsi oynamak istiyor. Önemli imzalar atıyorlar, karşılığını vermek için de elinden gelenin en fazlasını yapıyor. Biz de onların mutlu bir şekilde olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu taraftarın önüne çıktıkları zaman ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. İyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Birbirlerine alışma süreci de önemliydi. Galibiyetlerle birlikte bunu yukarıya çektik" şeklinde konuştu.

Galatasaray'da Okan Buruk, Stuttgart zaferi sonrasında konuştu! "Kazandığımız için mutluyuz"

"BATRAKOV ÇOK İYİ OYNADI"

Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un çok iyi oynadıklarını aktaran 53 yaşındaki teknik adam, "Çok yoruldu, bir de dayak yedi diyelim. Ayağına vuruldu, kafasına vuruldu. Hakem de buna çok fazla izin verdi. Hakem ilk yarıda kartlarını az kullandı. Rakip belli yerlerde çok sert fauller yaptı. Maçın genelinde bize az faul verdi. Batrakov'un hem yorulması hem de çok fazla darbe alması onun ikinci yarı performansını aşağıya çekti. Top rakipteyken de iyi oynadı. Batrakov savunma arkası koşuları etkili yapan bir oyuncu. Hepsi rakip analizinde rakipte gördüğümüz eksiklikleri özellikle ilk yarıda rakibe hissettirdik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Okan Buruk, Stuttgart zaferi sonrasında konuştu! "Kazandığımız için mutluyuz"

"ANA AMAÇ İLK 24'ÜN İÇERİSİNDE OLMAK"

Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçları kaldığını hatırlatan Okan Buruk, "Bunları kazandığınız takdirde ilk 8 ve 16'yı hayal ediyorsunuz. Ana amaç ilk 24'ünde içerisinde olmak. En kötü senaryo ilk 24 içinde olmak. Öbür maçları kazandığımızda bizi nereye götürür bunu görmek gerekiyor. Bir sonraki maçı sahamızda ile oynayacağız. Bu 3 maç bizim için kritik. Bizim sıralamamızı belirleyecek 3 maç. En maç Paris Saint Germain deplasmanı. En fazlasını almak istiyoruz. Maç maça göreceğiz ama hayalimiz hepsini kazanmak" değerlendirmesinde bulundu.

"RAKİPLERİN PUAN KAYBETMESİ HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMİYOR"

Ligi de aynı şekilde devam ettireceklerini vurgulayan Buruk, "Bir rakibimiz yok, bize en yakın Amedspor, onun arkasından Trabzonspor var. Rakiplerin puan kaybetmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. İki tarafı da aynı şekilde götürmemiz gerekiyor. İki tarafı da oynayabilecek kadromuz var" diyerek sözlerini tamamladı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Aleksey Batrakov
#Spor
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