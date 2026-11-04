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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:09

Uğurcan Çakır'dan Stuttgart zaferi sonrası Okan Buruk övgüsü! "Bizi maça çok iyi hazırladı"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Almanya temsilcisi Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların milli file bekçisi Uğurcan Çakır, "Okan Hoca bizi bu maça çok iyi hazırladı. Galip geldiğimiz için mutluyuz, 6 puana ulaştık" dedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Uğurcan, "Geçen sene topladığımız puandan daha fazlasını toplamak istiyoruz. İlk 24'ün içinde, ilk 16'nın içine katılmak istiyoruz" dedi.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Uğurcan Çakır'dan Stuttgart zaferi sonrası Okan Buruk övgüsü!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 00:09

'nde 4. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden , 4. hafta maçında sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi ilk yarıda Rus futbolcusu 'un attığı gollerle 2-0 kazandı ve "Devler Ligi"ndeki 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya yükseltti.

Galatasaray'da milli kaleci , karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır'dan Stuttgart zaferi sonrası Okan Buruk övgüsü! "Bizi maça çok iyi hazırladı"

Uğurcan Çakır, takım olarak gösterdikleri performanstan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiyetini ellerinde tuttuklarını belirten Uğurcan, "Öncelikle çok mutluyuz. Bugün baştan sona bence oyunun hakimiydik. Aleksey'in üstün performansıyla 2-0 öne geçtik. Takım arkadaşlarım gerçekten çok büyük mücadele ettiler. Taraftarımız harikaydı, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Okan Hoca bu maçta bizi çok iyi hazırladı gerçekten. Galip geldiğimiz için mutluyuz, 6 puan yaptık" diye konuştu.

Son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Uğurcan Çakır, bireysel performansıyla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, takım arkadaşlarına ve teknik ekibe yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Sezon başlarında maç ritmini bulmakta zamana ihtiyaç duyduğunu aktaran Uğurcan, "Ben her zaman takım arkadaşlarıma, hocalarıma, saha içi ve saha dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Sezon başlarında biraz maç ritmi bulmaya ihtiyacım oluyor. Yavaş yavaş maç ritmini yakalıyorum. Bu sezon çok sık aralıklarla maç oynadık. Bireysel performanstan ziyade takımımızın galip gelmesiydi bugün. Ben takım arkadaşlarımı, hocalarımı ve bütün personeli tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır'dan Stuttgart zaferi sonrası Okan Buruk övgüsü! "Bizi maça çok iyi hazırladı"

"GEÇEN SENEKİ PUANIMIZDAN DAHA FAZLASINI TOPLAMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerine de değinen Uğurcan Çakır, organizasyonun zorluğuna dikkat çekerek, geçen sezon elde ettikleri puanın üzerine çıkmak istediklerini dile getirdi. Uğurcan, "Şampiyonlar Ligi çok zor bir arena. Kazanabildiğimiz kadar kazanmak istiyoruz. Geçen sene topladığımız puandan daha fazlasını toplamak istiyoruz. İlk 24'ün içinde, ilk 16'nın içine katılmak istiyoruz" dedi.

Lille deplasmanında iyi bir oyun sergilediklerini belirten Uğurcan, Sporting karşılaşmasında ise kırmızı kart ve penaltı kararlarının ardından mağlup olduklarını, buna rağmen maçın hakimiyetini ellerinde tuttuklarını düşündüğünü söyledi.

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden ve dünyanın en iyi takımlarından biri olduğunu vurgulayan Uğurcan, "Ona karşı da ilk yarı bence özellikle çok iyi mücadele sergiledik. 2-0'ı bulabilseydik maç belki de daha farklı olabilirdi taraftarlarımızla birlikte. Çünkü çok iyi mücadele etmiştik" şeklinde konuştu.

"OKAN HOCA BİZİ GERÇEKTEN ÇOK İYİ HAZIRLADI"

Fenerbahçe derbisinin ardından Stuttgart maçına daha özgüvenli çıktıklarını ifade eden Uğurcan, teknik direktör 'un rakibin birebir baskı yapacağını öngörerek takımı buna göre hazırladığını belirtti.

Uğurcan, "Bugün de gerekeni yaptı takım arkadaşlarım, hocalarım. Okan Hoca özellikle bizi çok iyi hazırladı çünkü onların birebir baskı yapacağını biliyorduk. Ben de geriden çalıştığımız gibi Barış'a, Victor'a, Yunus'a vurmaya çalıştım. Bazen istediğim gibi vurdum, bazen vuramadım ama onları koşturup birebir baskıda alanları açmak istiyorduk. Bunu da bence iyi yaptığımızı düşünüyorum. Okan Hoca bizi gerçekten çok iyi hazırladı. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, ayaklarına, yüreklerine sağlık. Taraftarlara da ekstra teşekkürler" açıklamasında bulundu.

UĞURCAN'DAN BATRAKOV'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Takım arkadaşı Aleksey Batrakov'un son haftalardaki performansına da değinen Uğurcan Çakır, genç futbolcunun yetenekli olduğunu ve takıma alıştıkça performansının yükseldiğini belirtti. Uğurcan, "Futbolcu olarak çok iyi bir futbolcu, yetenekli bir futbolcu, genç bir futbolcu. Son haftalarda özellikle performansı takıma alıştıkça arttı. İngilizce de öğrenmeye çalışıyor, bayağı ilerletti zaten ilk geldiği zamana göre. Çok güzel bir insan, onun başarılarıyla biz de mutlu oluyoruz. Takıma alıştıkça form düzeyi de yukarı çıkıyor. Bugün harika bir maç oynadı. Tabii ki bütün takım arkadaşlarım bugün gerçekten çok iyi mücadele etti. Ben hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#galatasaray
#okan buruk
#uğurcan çakır
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Aleksey Batrakov
#Spor
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