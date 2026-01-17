Galatasaray'da Okan Buruk'tan hakem eleştirisi!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kritik puan kaybı sonrasında hakemi ön plana çıkardı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN GAZİANTEP FK MAÇININ ARDINDAN HAKEM SÖZLERİ

"Rakibimizi tebrik ederim. Karşımızda çok katı savunma vardı. Erken gol bulmak önemliydi. Yunus'la bir gol şansı yakaladık. Rakibimizi yarı sahaya çok geçirmedik. Daha çok üretebilirdik. Üretmede zorlandık. Ceza sahasındaki oyuncularımız azdı, ikinci yarı onları artırdık. İkinci devre biraz daha rakibimize kaptırdığımız toplarla şans verdik. Şanssız bir gol yedik. Üretmede ikinci yarıda da zorlandık. Icardi'nin kafası ve karşı karşıya pozisyonu vardı. Bizim gibi bir hücum takımının ürettiği pozisyonların altında kaldık. Daha çabuk, dikine oynamak gerekirdi. Başarılı olamadık. Maçı kazanamama nedeni ortaya çıkıyor. Oyun çok durdu! İkinci yarı rakipte sakatlanmalar başladı. Bizim hakemlerimiz oyunun durmasını seviyor! MHK başkanı bunu seviyor herhalde. FIFA hakemi oyunu hep durdurdu. Daha iyisini yapmalıydık."

OKAN BURUK'TAN TRANSFER DETAYLARI

"Kış transfer döneminde, oyuncuları takımlarından almak kolay olmuyor! Bazen oyuncular istiyor takımları bırakmıyor, bazen takım olumlu oluyor oyuncu bakmıyor... Süper Lig'e oyuncu getirmek kolay değil. Bazen genç oyuncularda bunu yaşıyoruz. İkna etmek süreç alıyor. Bu süreç içerisinde birçok oyuncuya yöneliyorsunuz. Opsiyonlar üstünden gidiyorsunuz. Hepsi olacak değil. Bizim dışımızda çok fazla isim çıkıyor, bizim ilgilenmediğimiz, görüşmediğimiz isimler de çıkıyor. Bu da ister istemez kafa karışıklığına sebep oluyor. Bu profil mi, bu profil mi diye kafa karışıklığı yaşanıyor."