Galatasaray'da Okan Buruk'tan Juventus kritiği: Yeni hedefi gösterdi!

Galatasaray, Juventus'u 5-2'lik skorla geçti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetin ardından dikkat etmeleri gereken detayları öne çıkardı.

GALATASARAY'DA OKAN BURUK'TAN JUVENTUS KRİTİĞİ: YENİ HEDEFİ GÖSTERDİ!

"İnanılmaz mutluyuz. Ama ayaklarımızın yere basması gerek. Önemli bir galibiyet aldık, önemli bir efor sarf ettik. Taraftarla beraber koştuk, beraber savunup hücum ettik. Çok güzel bir gece yaşadık, yaşattık. Benim için de Galatasaray için de çok önemli bir gece. Bunu taçlandırmak adına ikinci maçta da aynı şekilde oynamamız gerekiyor. İlk yarı 2-1 geriye düştük fakat ikinci yarı 5-2'yle kazandık. Futbolda her şey olabiliyor bu yüzden ayaklarımızın yere basması gerekiyor. İkinci maçı oynadıktan sonra sevinmemiz gerekiyor. Şu anda öz güven ve mutluluk var. Ligde Tümosan Konyaspor maçı var. Aynı istek ve konsantrasyonla oynamamız gerekiyor. Zorlu bir fikstür var ama en güzel ayrıntılardan biri kadro genişliğimiz. Kadro derinliğimiz bugünkü maçı kazanmamızda önemli bir destek verdi. Oyuncular arasında da yarış var. Bu da Galatasaray'a olumlu yansıyacak. Daha dominant olan bizdik ama çok şanssız iki tane gol yedik. Oyunu biz yönettik. Oyuncularım çok çaba sarf etti. Geri kazanmaları iyi yaptık. Kazanacağımızı söyledim aynı oyuna devam ettiğimizde... Önemli olan, çok erken ikinci golü bulduk. O öz güvenle 3. gol, kırmızı kart. Oyunu çok dominant oynadık. Maçı da çok arzulu bitirdik. Skor bize yeter psikolojisine girmedik. En çok istediğim bu benim de. Skor almak çok önemliydi. Biz bunun acısını daha önce çektik. O yüzden bunun tersini yaşamak benim için önemli bir mutluluk. Hiçbir zaman bu skor yeterli psikolojisine girmedik. 3-2, 4-2, 5-2; hep aradık. Çünkü biz bunun acısını önceki 2 senede 10 kişi oynarken yaşadık. O yüzden hep skoru istedik."