Galatasaray'da şoke eden ayrılık! 'Maaşıma sayın' deyip bonservisini istedi

Galatasaray'da bu sezon kadro planlamasının dışında kalan ve yeşil sahalardan uzaklaşan Kaan Ayhan için sarı-kırmızılı macerada sona geliniyor. Bu sezon şu ana kadar yalnızca 1 dakika forma şansı bulabilen deneyimli futbolcu, kariyerine düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek için harekete geçti.

OKAN BURUK ÜZERİNİ ÇİZMİŞTİ

Teknik direktör Okan Buruk'un kadro istikrarında ve rotasyonunda fazla şans tanımadığı 31 yaşındaki milli futbolcu, teknik heyetin raporu doğrultusunda gözden çıkarılan isimlerin başında yer alıyordu. Forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olan ve süre alabileceği bir kulübe gitmek isteyen Kaan Ayhan, işi resmiyete döktü.

"MAAŞIMA SAYIN, KOLAYLIK SAĞLAYIN"

Son gelen kulis bilgisine göre; sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kaan Ayhan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in kapısını bizzat çaldı. Ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye başlayan tecrübeli defans oyuncusunun, yönetimden ayrılık konusunda kolaylık istediği belirtildi.

Kaan Ayhan'ın yönetimle yaptığı görüşmede, sezonun ikinci yarısındaki alacaklarından ve maaşından vazgeçmeye hazır olduğunu belirterek karşılığında bonservisini talep ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncudan gelen bu talep sonrasında ara transfer döneminde atılacak adımları değerlendirmeye başladı.

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezonlarda kritik görevler üstlenen deneyimli ismin, Süper Lig'den ve yurt dışından kulüplerin radarında olduğu ve ara dönemin en hareketli ayrılıklarından birine imza atması bekleniyor.