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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 13:00

Galatasaray'da şoke eden ayrılık! 'Maaşıma sayın' deyip bonservisini istedi

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan, ara transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Başkan Dursun Özbek ile görüşen milli oyuncunun, sezonun geri kalanındaki maaşından vazgeçerek bonservisini talep ettiği öğrenildi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da şoke eden ayrılık! 'Maaşıma sayın' deyip bonservisini istedi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.10.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
17.10.2026
saat ikonu 13:00

'da bu sezon kadro planlamasının dışında kalan ve yeşil sahalardan uzaklaşan için sarı-kırmızılı macerada sona geliniyor. Bu sezon şu ana kadar yalnızca 1 dakika forma şansı bulabilen deneyimli futbolcu, kariyerine düzenli oynayabileceği bir takımda devam etmek için harekete geçti.

Galatasaray'da şoke eden ayrılık! 'Maaşıma sayın' deyip bonservisini istedi

OKAN BURUK ÜZERİNİ ÇİZMİŞTİ

Teknik direktör 'un kadro istikrarında ve rotasyonunda fazla şans tanımadığı 31 yaşındaki milli futbolcu, teknik heyetin raporu doğrultusunda gözden çıkarılan isimlerin başında yer alıyordu. Forma şansı bulamaması nedeniyle mutsuz olan ve süre alabileceği bir kulübe gitmek isteyen Kaan Ayhan, işi resmiyete döktü.

Galatasaray'da şoke eden ayrılık! 'Maaşıma sayın' deyip bonservisini istedi

"MAAŞIMA SAYIN, KOLAYLIK SAĞLAYIN"

Son gelen kulis bilgisine göre; sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kaan Ayhan, Galatasaray Başkanı 'in kapısını bizzat çaldı. Ara transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirmeye başlayan tecrübeli defans oyuncusunun, yönetimden ayrılık konusunda kolaylık istediği belirtildi.

Galatasaray'da şoke eden ayrılık! 'Maaşıma sayın' deyip bonservisini istedi

Kaan Ayhan'ın yönetimle yaptığı görüşmede, sezonun ikinci yarısındaki alacaklarından ve maaşından vazgeçmeye hazır olduğunu belirterek karşılığında bonservisini talep ettiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı yönetim ise oyuncudan gelen bu talep sonrasında ara transfer döneminde atılacak adımları değerlendirmeye başladı.

Galatasaray'da şoke eden ayrılık! 'Maaşıma sayın' deyip bonservisini istedi

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezonlarda kritik görevler üstlenen deneyimli ismin, 'den ve yurt dışından kulüplerin radarında olduğu ve ara dönemin en hareketli ayrılıklarından birine imza atması bekleniyor.

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#galatasaray
#okan buruk
#Süper Lig
#Futbol
#dursun özbek
#kaan ayhan
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